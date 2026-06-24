Santa Lucía de Tirajana publica una guía para prevenir violencias sexuales en la infancia

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha publicado la guía ‘briendo caminos. Educar en sexualidades y prevención de violencias sexuales en la infancia’ una herramienta dirigida a docentes y profesionales que trabajan con niños y niñas de 6 a 12 años en centros educativos y en los ámbitos social, sanitario y comunitario. La publicación se distribuirá en los colegios del municipio y también estará disponible para las familias mediante acceso digital.

Una guía para centros y familias

La iniciativa, presentada este miércoles 24 de junio de 2026 en Santa Lucía de Tirajana, busca ofrecer recursos educativos para abordar la sexualidad infantil desde una perspectiva preventiva y facilitar la detección de posibles situaciones de violencia sexual contra menores. Según explicó el gobierno municipal, la guía comenzará a distribuirse en los centros educativos en septiembre y las familias podrán acceder a ella a través de un código QR.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, señaló durante la presentación que las violencias sexuales contra menores constituyen un asunto “muy complejo” y defendió la necesidad de contar con conocimientos para poder abordarlas y apoyar tanto a las víctimas como a sus familias. El regidor indicó que el Ayuntamiento pretende acompañar a los centros educativos y a las familias con materiales que sirvan de apoyo en la prevención.

Apoyo del Cabildo de Gran Canaria

La publicación ha contado con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria. La consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, destacó la importancia de que los niños y niñas reciban información adecuada sobre sexualidad en el entorno escolar. Mena sostuvo que "la única manera de prevención es educar para que ellos sepan si están siendo abusados". La concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento, Olga Cáceres, incidió en la necesidad de facilitar herramientas a las familias y subrayó la importancia de que "padres y madres reconozcan las conductas de los niños que estén siendo agredidos". La edil confirmó que la guía se incorporará a los recursos que se pondrán a disposición de la comunidad educativa a partir del próximo curso.

Un enfoque basado en la escucha y la autonomía

Los textos de la guía han sido elaborados por Ana Laura Suárez, quien explicó que la publicación combina una parte teórica con una mirada amplia sobre la sexualidad. La autora también destacó el trabajo gráfico de Abenchara Montesinos, responsable del diseño editorial y de las ilustraciones.Montesinos señaló que el proyecto evita un enfoque basado en el miedo o la alarma y apuesta por la escucha, el aprendizaje y la autonomía. Para ello, el diseño utiliza el concepto de la llave y la cerradura como símbolo de confianza, apertura de espacios seguros y acompañamiento. La guía se incorpora así a las acciones municipales orientadas a la prevención de violencias sexuales en la infancia desde el ámbito educativo y familiar.