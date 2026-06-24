Sardina de Gáldar da la bienvenida al verano con una multitudinaria Noche de San Juan Marinero
El municipio norteño celebra la fiesta con música, pasacalles y la tradicional izada de la Bandera Azul por décimo año consecutivo
La Playa de Sardina, en el municipio grancanario de Gáldar, volvió a convertirse este 23 de junio en uno de los principales puntos de encuentro para celebrar la llegada del verano con una nueva edición de la Noche de San Juan Marinero. La cita reunió a numerosos vecinos y visitantes en una jornada marcada por la tradición, la música y los espectáculos pirotécnicos junto al mar.
Organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, la programación se desarrolló a lo largo de toda la tarde y la noche en uno de los enclaves costeros más conocidos del norte de Gran Canaria.
Una tarde de actividades en el entorno de la playa
Los actos comenzaron con un pasacalles por las calles del barrio, generando un ambiente festivo que sirvió de antesala a las celebraciones nocturnas. Durante la jornada también tuvo lugar la inauguración de la renovada Avenida Alcalde Antonio Rosas, una actuación que ha transformado este espacio en un nuevo bulevar de acceso a la playa.
Otro de los momentos destacados fue la tradicional izada de la Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad ambiental, la seguridad y los servicios de las playas. Con este nuevo izado, la enseña vuelve a ondear en Sardina por décimo verano consecutivo, consolidando el reconocimiento obtenido por este enclave costero.
Música y fuegos artificiales para recibir el verano
A medida que avanzó la noche, la afluencia de público aumentó en el entorno de la bahía. La sesión musical a cargo de Línea DJ, que comenzó a las 23:00 horas, congregó a cientos de personas que disfrutaron de la celebración junto al mar.
El instante más esperado llegó con la medianoche. El cielo y las aguas de Sardina se iluminaron gracias a un espectáculo de fuegos artificiales acuáticos y aéreos, una de las señas de identidad de esta celebración. Las luces y colores reflejados sobre la bahía ofrecieron una imagen característica de la noche de San Juan en Gáldar.
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