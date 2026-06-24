STAP-IC denuncia el caos circulatorio y la falta de planificación policial durante la Noche de San Juan en Playa del Inglés

El sindicato critica la escasez de efectivos desplegados en una de las noches de mayor afluencia del año y lamenta la ausencia de patrullas policiales permanentes en las playas del municipio.

La sección sindical de STAP-IC en la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha denunciado la falta de planificación y previsión por parte de los responsables policiales y de la Concejalía de Seguridad durante la celebración de la Noche de San Juan, una situación que provocó importantes problemas de tráfico, colapsos circulatorios y una insuficiente presencia policial en las zonas de mayor concentración de personas.

Como ocurre cada año, miles y miles de ciudadanos acudieron a las playas de San Agustín, Las Burras, El Cochino, Playa del Inglés, Maspalomas y Meloneras para celebrar una de las noches más multitudinarias del calendario. Sin embargo, según denuncia el sindicato, el dispositivo previsto resultó claramente insuficiente para hacer frente a una afluencia que era perfectamente previsible y conocida con semanas de antelación.

Durante la tarde y la noche se produjeron importantes retenciones en los accesos a Playa del Inglés, agravadas por la presencia de numerosos vehículos estacionados incorrectamente en distintas vías, llegando a impedir en determinados momentos el giro y la circulación de guaguas y otros vehículos de gran tamaño.

La situación obligó a intervenir a la única unidad de tráfico desplegada inicialmente para intentar reconducir una situación que terminó generando numerosas quejas entre conductores y usuarios de la vía pública.

Según STAP-IC, el colapso se vio agravado por la realización de un control de tráfico en uno de los principales accesos al aparcamiento del Anexo, circunstancia que contribuyó a incrementar las retenciones en una zona que ya soportaba una elevada intensidad circulatoria debido a la llegada masiva de asistentes.

Asimismo, el sindicato denuncia que durante determinados momentos de la jornada no existió una presencia policial suficiente en las inmediaciones del principal aparcamiento público de Playa del Inglés, provocando importantes congestiones en la Avenida 8 de Marzo, única vía de acceso al estacionamiento. Esta situación dificultó notablemente la movilidad y pudo afectar al tránsito de vehículos de servicios públicos, emergencias y seguridad.

Pero más allá de los problemas de tráfico, STAP-IC considera especialmente preocupante la escasa presencia policial preventiva en las propias playas.

La organización sindical lamenta que, pese a la enorme concentración de personas existente a lo largo de todo el litoral turístico, no se desplegara un dispositivo permanente de patrullas a pie en las distintas zonas de playa para garantizar una presencia policial visible, prevenir actos vandálicos, atender incidencias de forma inmediata y reforzar la seguridad ciudadana.

Según el sindicato, durante buena parte de la jornada fueron los miembros de Cruz Roja y el personal de los servicios de playas quienes permanecieron de forma continuada en estas zonas, sin contar con un apoyo policial acorde a la magnitud del evento.

Desde STAP-IC se recuerda que la Noche de San Juan constituye todos los años uno de los eventos de mayor afluencia de público del municipio, por lo que resulta incomprensible que no se hubiera diseñado un dispositivo específico dimensionado para atender una concentración que superó ampliamente las decenas de miles de personas.

La organización sindical afirma que existía personal policial dispuesto a prestar servicio extraordinario durante esa noche, pero que no se adoptaron las medidas necesarias para reforzar adecuadamente el operativo.

En este sentido, STAP-IC considera difícil de entender que hace apenas unas semanas se movilizaran decenas de agentes para regular el tráfico con motivo de la visita del Papa a Canarias, a pesar de que dicho evento no se desarrollaba en San Bartolomé de Tirajana, mientras que para una de las noches más complejas del año en el municipio el refuerzo extraordinario resultó claramente insuficiente.

El sindicato quiere, no obstante, reconocer públicamente la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación de los agentes que prestaron servicio durante la jornada.

"Los compañeros desplegados hicieron todo lo que estaba en sus manos para minimizar las consecuencias de una situación que se podía prever con antelación. Gracias a su trabajo se logró evitar que los problemas fueran aún mayores y se pudo reconducir parcialmente una situación especialmente complicada", señalan desde STAP-IC.

Finalmente, la organización sindical pide disculpas a los ciudadanos que sufrieron largas retenciones, dificultades de acceso o falta de atención policial visible durante la celebración, al tiempo que recuerda que la responsabilidad sobre la planificación de los servicios, la organización de los dispositivos y la asignación de efectivos corresponde exclusivamente a la Jefatura de la Policía Local y a la Concejalía de Seguridad.

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STAP-IC solicita que se analicen los errores producidos durante esta edición de la Noche de San Juan y que se adopten medidas correctoras para futuras celebraciones, con el objetivo de garantizar una adecuada movilidad, una mayor presencia policial preventiva y un servicio acorde a la importancia y dimensión de uno de los eventos más multitudinarios del municipio.