Tejeda reconoce a quienes facilitaron la reapertura provisional de la carretera de La Culata tras la borrasca Therese

El Pleno del Ayuntamiento de Tejeda aprobó por unanimidad, en la sesión celebrada el 23 de junio de 2026, una moción institucional de agradecimiento y reconocimiento público a las personas, colectivos, administraciones y empresas que colaboraron en la apertura provisional de la carretera GC-608, tras los daños ocasionados por la borrasca Therese y el aislamiento del barrio de La Culata.

Reconocimiento a la colaboración vecinal

El acuerdo municipal pone el foco en la colaboración prestada durante una situación de emergencia que afectó a la comunicación con La Culata. La interrupción de la circulación en la GC-608 obligó a buscar una solución provisional que permitiera recuperar la entrada y salida del barrio en el menor tiempo posible.

De forma específica, el Ayuntamiento de Tejeda reconoce la disposición de José Luis García García, Socorro Trujillo Sarmiento e hijos y Bernardo Medina y hermanos, que facilitaron el uso y paso por terrenos particulares para agilizar los trabajos necesarios. Esa colaboración permitió avanzar en la habilitación de un carril provisional mientras se abordaban las actuaciones requeridas en la vía.

Un paso provisional para recuperar la conexión

La apertura del carril provisional fue posible, según recoge la moción, por la coordinación entre los servicios técnicos, las empresas encargadas de los trabajos y las administraciones implicadas. La actuación permitió restablecer la comunicación del barrio de La Culata después de los daños provocados por la borrasca Therese.

Imagen de archivo de una reunión de emergencia con los vecinos de La Culata. / LP/DLP

El acuerdo plenario también incluye el agradecimiento institucional a la Asociación de Vecinos Jumacu y al conjunto de vecinos y vecinas de La Culata, por la comprensión y colaboración mantenidas durante el periodo en el que la carretera permaneció cortada. El Ayuntamiento destaca que esa actitud facilitó la gestión de una situación compleja para el barrio.

Agradecimiento al Cabildo y a la empresa encargada

La moción aprobada por unanimidad extiende el reconocimiento al Cabildo de Gran Canaria por la respuesta ofrecida ante la emergencia y a la empresa Pérez Moreno S.A.U. por su participación en la ejecución de las actuaciones necesarias para recuperar la comunicación en la zona afectada.

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Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Tejeda formaliza un reconocimiento institucional a quienes contribuyeron a restablecer la conexión por la GC-608 y subraya la importancia de la cooperación entre vecinos, entidades públicas y empresas ante situaciones extraordinarias que afectan a la movilidad y a la vida diaria del municipio.