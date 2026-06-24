Telde hace un guiño a su pasado rural en el día principal de las fiestas de San Juan

Telde le hizo un guiño a su pasado en el día principal de sus fiestas de San Juan Bautista. Esta celebración antiguamente eran el momento para los encuentros vecinales en torno a la plaza, compartir la alegría, reforzar el sentido de pertenencia y también para intercambiar productos y hacer negocios de todo tipo, en especial aquellos que tenían relación con la agricultura y la ganadería. El día principal de San Juan volvió a tener un poco de toda esa memoria colectiva.

Muestra y desfile de ganado, puestos de artesanía, juegos y deportes tradicionales y tejedoras compartían el programa del día grande de las fiestas, aunque la actividad en torno a la plaza comenzó a coger ambiente de forma gradual a medida que pasaba la mañana. Quizás porque muchos teldenses disfrutaron hasta tarde de la Noche de San Juan, con sus hogueras, sus bailes y los tradicionales asaderos de piñas sobre las brasas.

Uno de los principales atractivos de la jornada volvió a estar en la muestra de ganado. La Hoya de San Pedro acogió a cabras, ovejas, toros, vacas y caballos, entre otros animales. Las familias llevaban a sus hijos a verlos de cerca, ante el asombro de los más pequeños.

Muchos mayores recuerdan cuando estas fiestas eran un gentío por su importancia social

Manolo Miranda, que llegó caminando desde El Calero para volver a hacer el camino inverso sin prisas, explicó que la admiración de los chiquillos y chiquillas cuando se ven delante de un animal es porque no están acostumbrados a ellos. «Nosotros nos criamos con ellos desde pequeños y era algo natural porque casi todo el mundo tenía animales en su casa o en algún cercado, ahora estos niños han crecido de otra manera, por eso le resulta tan exótico, y a todo eso hay que sumarle que cada vez quedan menos animales y estas ferias es uno de los pocos lugares donde verlos».

Cuando las fiestas era de lo poco que había

A la sombra, refugiándose de la solajera del día, están Teresa y Agustín. Los dos son de Telde. Llegan casi todos los años, pero recuerdan cuando estas fiestas eran un auténtico genterío porque tenía un claro elemento social de encuentro ya que «no había mucho en aquella época». La pareja asiente que está bien «pero antes la gente participaba más y hasta los cochitos estaban llenos de gente, no como ahora», aseguraron. Agustín señaló a que antes «no había centros comerciales» y las fiestas eran el lugar perfecto para el encuentro. «Era cuando Telde era la ‘ciudad del mueble’ y también de los bares», rememora.

En el mismo espacio de la muestra de ganado se celebró una demostración de la tradicional trilla. La faena agrícola histórica que antes era necesaria es ahora casi un juego para muchos chiquillos. Guiando la yunta con las vacas Mariposa y Pajarita está el niño de 9 años Dylan.

Natural de Guía, le encanta lo que hace y estar al lado de los animales, una afición que heredó de su padre Javier Rivero, que a su vez cogió el testigo de sus padres y sus abuelos, que siempre se dedicaron a la ganadería. Dylan, cuando sea más grande, quiere tener 20 o 30 vacas. El chiquillo está tan familiarizado con el mundo rural que lo mismo dirige la yunta que aventa la paja. También dice que monta a su caballo Axel. Su padre no niega lo orgulloso que está de él y lo mira como su propio relevo. «Esto no se puede perder y seguimos estando aquí porque lo hemos mantenido», aseguró Javier, quien señaló que «ya somos pocos los que quedamos manteniendo la raza canaria».

Enseñar el juego del garrote

En el entorno de la plaza de San Juan, los juegos tradicionales son un atractivo para las familias, que participan de algunas de las propuestas sacadas de la tradición, como el juego del garrote. La Escuela Familia de Maestro Paquito Santana invita a la gente a su participar. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Bien Inmaterial por el Gobierno de Canarias el año pasado, le da ahora un valor añadido a esta práctica de origen prehispánico. Lo que comenzó como una herramienta de defensa y pastoreo entre los trabajadores del campo para guardar sus lindes, se transformó con los años en una disciplina cultural y deportiva.

Miguel Ángel Santana Macías, Paco Negrín y Eladio Santana son algunos de los monitores de la escuela que están dispuestos a compartir sus conocimientos y pericia. Para los garrotistas «es sumamente importante haber sido declarados BIC porque ahora la práctica queda protegida», afirmaron, y destacaron que «nosotros estamos hoy aquí, pero mañana no sabemos, y esto es algo que no se puede perder». Para estos guardianes de la tradición, lo fundamental es ser fiel a las enseñanzas «tal y como nos las transmitieron, enseñando a las nuevas generaciones sin modificar nada».

El juego del garrote de la mano de la escuela Maestro Paquito Santana de Telde. / ANDRES CRUZ

A pesar de las fechas vacacionales, que suelen restar afluencia de alumnos habituales, el encuentro en Telde sorprendió por la gran cantidad de niños interesados en acercarse y dar sus primeros pasos con el garrote. Los instructores señalaron que «se nota enseguida cuándo un chico tiene jeito para el manejo del palo», mostrando su entusiasmo por el relevo generacional.

Fue a partir de la década de los 70 cuando el Maestro Paquito comenzó a difundir formalmente estos conocimientos a sus hijos y allegados, impulsando la creación de las primeras asociaciones en una época en la que aún no existían federaciones oficiales.

Actualmente, Telde cuenta con dos escuelas dedicadas a salvaguardar esta tradición, la Escuela Maestro Paquito Santana y la Escuela La Barranquera, consolidando al municipio como uno de los bastiones principales en la preservación de esta joya de la identidad canaria.

Tiraeras y boliches

Otros de los juegos tradicionales al alcance del público eran los boliches y la tiraera, tirachinas en la Península. La oferta estaba destinada principalmente al público menudo, pero muchos fueron los mayores que probaron puntería recordando su propia niñez con este artilugio de madera y goma sacada habitualmente de las cámaras de los coches y las bicicletas.

Miguel Martín, demuestra que no ha perdido la puntería y atina con el garbanzo a los cacharros a los que hay que darle. Rememora aquellos tiempos donde no había otra cosa y los juguetes se hacían aprovechando todo lo que había a mano. «Todo era reciclado», dijo, y expuso que se utilizaban los cacharros de la carne para hacer tractores o los plásticos y cañas para fabricar las cometas. A pesar de las travesuras de la época, la puntería de la tiraera tenía para Miguel sus límites éticos. Explicó que, aunque jugaba a acertar a los cacharros, él personalmente no tiraba a los animales con la tiraera, mientras otros sí lo hacían «porque eran más malos que el diablo».

El mandala de las tejedoras de Telde

Un grupo de mujeres tejedoras de Telde también ponía esa mirada al pasado. Carmen Delia, Silvia, Fina, Ana, Paqui y Delia mostraron parte de su trabajo, a la vez que recordaron que antaño se tejía en todas las casas, poniendo el oído a la radionovela Lucecita, y a veces a la luz de los carburos. Su aportación a las fiestas de San Juan de Telde quedaba reflejada en un gran mandala elaborado a ganchillo, jugando con los colores de la bandera canaria y la Telde, que da sombra al callejón del Rincón Plácido Fleitas.

En la zona del mercado artesanal, Lucía Castro muestra en su puesto sus trabajos en tela adornados y tintados con la técnica de estampación botánica. Bajo la marca Handartbylu, ofrece camisas, chalecos, calcetines, coleteros, carteras y neceseres elaborados con telas que ella misma estampa y diseña. Esta es su tercera exposición oficial y su esperado estreno en el municipio de Telde, el municipio en el que reside.

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Como colofón a la jornada festiva de San Juan, se hizo entrega de los premios del II Concurso Fotográfico Enfoques, en el que participaron más de medio centenar de artistas para capturar a través de sus cámaras la esencia de ‘La vida en Telde’. El ganador fue Eduardo Hernández, seguido de Greta Visca, segunda, y Soraya Guerra, tercer premio.