600 jóvenes se reúnen en el primer encuentro de Gran Canaria Joven celebrado en el sur de la Isla

El Cabildo de Gran Canaria reunió este jueves a 600 jóvenes de los 21 municipios de la isla en el primer encuentro Gran Canaria Joven, celebrado en Holidayworld Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. La actividad, organizada por la Consejería de Educación y Juventud, contó con una financiación de 48.000 euros y estuvo dirigida a personas de entre 14 y 30 años.

Una jornada insular de ocio juvenil

La iniciativa se desarrolló como una jornada gratuita de ocio y convivencia, con acceso a las atracciones del complejo, actividades complementarias, almuerzo y transporte desde distintos puntos de Gran Canaria. La consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaia Morán, señaló durante el encuentro que la propuesta busca crear espacios de relación entre jóvenes de distintos municipios y facilitar alternativas de ocio saludable, seguras y accesibles. Según explicó, la intención del área insular es que esta cita pueda consolidarse como un espacio de referencia para la juventud grancanaria, que tendrá la oportunidad de disfrutar "en igualdad de condiciones".

Jóvenes durante el trayecto de la montaña rusa. / LP/DLP

Atracciones, gastronomía y transporte gratuito

Durante la jornada, los participantes pudieron acceder sin coste a atracciones como la montaña rusa, el Sky Drop, el péndulo, el Loop, el toro mecánico, la noria panorámica, los coches de choque, Jumpin Star, las sillas voladoras y experiencias de realidad virtual. El programa incluyó también bolera, karaoke, escape room y una zona arcade con videojuegos.

El encuentro incorporó un bono gastronómico para el almuerzo en el Nomad Gastro Market, donde los jóvenes pudieron elegir entre distintas opciones culinarias. Para facilitar la asistencia desde diferentes puntos de la isla, la organización habilitó además líneas de transporte gratuito desde varios municipios. La jornada concluyó con una fiesta de la espuma a cargo del DJ Abián Reyes, que cerró el programa de actividades en el recinto de Holiday World Maspalomas.

Participación institucional

Al acto asistieron también el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, junto a las concejalas Elena Álamo y Araceli Armas; el concejal de Juventud de San Mateo, Sergio Déniz; el concejal de Juventud de Ingenio, Rubén López; el concejal de Juventud de Tejeda, Adrián Suárez; y el director comercial de Holiday World, Fabrizzio Triunfo.

Con este primer encuentro, el Cabildo de Gran Canaria pretende promover la convivencia entre jóvenes de la isla, reforzar la participación juvenil en actividades culturales, recreativas y sociales, y favorecer un ocio compartido en condiciones de igualdad entre municipios.