El bar de Gran Canaria que conquista con cocina canaria tradicional, precios económicos y ambiente acogedor
El establecimiento ha conseguido consolidarse como un imprescindible en la isla gracias a su relación calidad-precio
En Gran Canaria todavía sobreviven bares de toda cocina donde la cocina canaria es la principal protagonista. Es el caso de Bar Hermanos Díaz, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria en Arucas para quienes buscan recetas tradicionales, raciones abundantes y precios económicos.
Aunque la comida no es el único punto fuerte del establecimiento, ya que quienes vistan el bar se sienten como en casa y eso también es un aspecto fundamental por el que se quiere repetir en más de una ocasión.
Cocina casera
Su propuesta gastronómica se centra en las recetas tradicionales elaboradas artesanalmente en el establecimiento. Entre sus platos más destacados se encuentran:
- Ropa vieja
- Cochino frito
- Albóndigas
- Huevos rellenos
- Estofado de ternera
Diferentes platos pensados tanto para disfrutar de manera individual como para compartir y probar más elaboraciones. El local es perfecto para acudir a disfrutar de la gastronomía tradicional en familia o con amigos.
Un lugar para quienes busquen cocina canaria tradicional
Con una cocina centrada en las recetas tradicionales, raciones generosas y precios asequibles, el bar se ha consolidado como uno de esos establecimientos que mantienen viva la esencia de la gastronomía canaria. Su ambiente familiar y trato cercano hace que tanto vecinos como turistas lo consideren una parada obligatoria en la isla.
Muchos clientes muestran su satisfacción tras su visita y resaltan que sus elaboraciones ofrecen un sabor auténtico y su propuesta se centra en la relación calidad-precio. "Da gusto sentarse a comer sabiendo que vas a salir satisfecho", afirma un usuario.
Horario y ubicación
Bar Hermanos Díaz se encuentra en la Carretera Visvique, 23, en Arucas. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de sus clientes y pone en valor la calidad-precio que ofrecen con sus elaboraciones tradicionales.
El establecimiento solo abre de viernes a domingo y lo hace en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 20:30 a 01:00 horas, mientras que los domingos reduce su oferta gastronómica y solo abre para ofrecer almuerzos.
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