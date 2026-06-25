Cinco muros de 20 metros frenan las inundaciones en los barrancos del Sur

Cinco barrancos del sur de Gran Canaria que forman parte de las áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) han experimentado una mejora en la seguridad mediante la construcción de estructuras de contención de alrededor de 20 metros de largo. Los trabajos se han desarrollado en las cuencas aportadoras de los barrancos de Buenavista, Ayagaures, Fataga, Tabaqueras y Puerto Rico, cuyos cauces están en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, donde los planes de gestión de riesgos de inundación identifican los puntos que requieren medidas de prevención y adaptación. El objetivo de la obra, que abarca una superficie total de 1,2 kilómetros, es mejorar el funcionamiento hidrológico de varios sistemas de drenaje natural.

Retención de arrastres

Las intervenciones se centran en la instalación de estructuras de retención y laminación construidas mediante mampostería gavionada, que es una técnica consistente en la colocación de piedras amontonadas en el interior de una malla metálica. Esta construcción permite contener arrastres, reducir procesos erosivos y favorecer una respuesta más controlada de los cauces durante las fuertes lluvias que provocan escorrentías. Gran Canaria cuenta con seis zonas con la categoría de Arpsi, que son los barrancos de Las Goteras, el Balo, el Polvo, Buenavista, Maspalomas y Puerto Rico. Sin embargo, El Balo fue descartado para el proyecto porque posee múltiples ramales que dificultan la implantación de estas estructuras, ya que los elementos de contención no podrían alcanzar suficiente altura para funcionar adecuadamente.

Uno de los muros de contención en el barranco de Fataga. / LP/DLP

Proyecto colaborativo

La actuación forma parte de un proyecto de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. La intervención cuenta con un presupuesto de un millón de euros, de los cuales 200.000 proceden del Gobierno Insular y 800.000 de fondos europeos. La obra ha consistido en la instalación de estructuras de retención de arrastres mediante gaviones de un metro cúbico de capacidad, ensamblados hasta formar los muros previstos en cada punto. Estos elementos están ejecutados con un enrejado de acero en malla, unido mediante soldadura eléctrica por puntos, y rellenos de piedra natural o de machaqueo resistente a la intemperie.

Las estructuras incorporan anclajes para mejorar su estabilidad y durabilidad. En las zonas de encuentro con los taludes se ha previsto el uso de hormigón ciclópeo, con el objetivo de evitar la socavación en los puntos más vulnerables. También se han instalado perfiles metálicos, hincados a un metro de profundidad, para reforzar el anclaje y reducir el riesgo de vuelco en caso de desborde por la acumulación de cañas u otros elementos que puedan ser arrastrados por la injerencia del agua.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. El proyecto tiene como finalidad definir, calcular y ejecutar obras destinadas a mejorar el funcionamiento hidrológico de varios sistemas de drenaje natural. De esta manera, las zonas residenciales próximas a los barrancos reducirán de forma considerable los efectos dañinos derivados de las escorrentías.