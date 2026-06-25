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Coalición Canaria (CC) y Municipalistas Primero Canarias sellan en Arucas su primer acuerdo de confluencia nacionalista

Ambas formaciones buscan construir una alternativa de gobierno en el municipio y extender la presencia del canarismo en Gran Canaria y el conjunto del Archipiélago

Coalición Canaria y Primero Canarias presentan el acuerdo de confluencia para Arucas

Coalición Canaria y Primero Canarias presentan el acuerdo de confluencia para Arucas

José Pérez Curbelo

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Elena Montesdeoca

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Arucas

Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias han firmado este jueves el primer acuerdo de confluencia alcanzado entre ambas organizaciones para concurrir conjuntamente en el municipio de Arucas. Con esta firma, ambas formaciones buscan ofrecer una alternativa de gobierno en el municipio, donde actualmente existe un pacto entre el PSOE y el PP, así como abrir el camino a futuros acuerdos en otros puntos de la isla. El objetivo, según señalaron los líderes y representantes de ambos partidos, es devolver el nacionalismo a la mayor parte posible de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago. Asimismo, este acuerdo se enmarca también en la voluntad de reforzar en el futuro la representación nacionalista en las instituciones, incluida la presencia en el Congreso de los Diputados, una de las principales aspiraciones de ambas organizaciones.

El acto, celebrado en el Hotel Emblemático de Arucas, contó con la presencia del consejero de Movilidad del Cabildo de Gran Canaria y líder de Primero Canarias, Teodoro Sosa; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez; el vicesecretario de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria, José Gilberto Moreno; la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández; y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín.

«Este acuerdo nace desde las bases, con la participación de las asambleas locales de Primero Canarias y de Coalición Canaria. No ha sido un acuerdo entre dirigentes. También han participado los comités locales, que han sido protagonistas del diálogo y del acuerdo», recalcó Pablo Rodríguez, quien destacó que se trata de un pacto que nace «desde el municipalismo hacia arriba» y que contribuirá a que Arucas cuente con «una alternativa de gobierno».

¿Por qué en Arucas?

«Mientras algunos entienden que la unión de las izquierdas es el freno a la ultraderecha, otros entendemos que la unión de los nacionalistas también es el freno a la derecha», recalcó Samuel Henríquez, secretario de Organización de Primero Canarias. Henríquez explicó que Arucas es el primer municipio elegido dentro de la estrategia de la formación para la isla. «Fue un bastión de la histórica ICAN y creemos que la alternativa que se genere va a liderar el Ayuntamiento de Arucas», resaltó.

A estas palabras se sumó Gilberto Moreno, quien recordó que Arucas tiene una simbología diferenciada dentro del concepto nacionalista. «Fue el primer ayuntamiento de Canarias en incorporar una Concejalía de Igualdad y también el primero en contar con una Concejalía de Participación Ciudadana», afirmó.«El hecho de que un municipio haya perdido identidad por un posicionamiento político entre los dos grandes partidos centralistas justifica que Arucas sea el primer municipio en alcanzar un acuerdo de confluencia nacionalista», destacó Moreno.

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