De la cocina a la tierra: el hotel Gold by Marina de Satocan transforma ocho toneladas de residuos en compost

El hotel Gold by Marina, del Grupo Satocan, ha contribuido a transformar más de ocho toneladas de biorresiduos en compost destinado a la mejora de jardines y espacios verdes de San Bartolomé de Tirajana. La iniciativa forma parte del Proyecto Compost T+ Canarias Circular, una prueba piloto desarrollada junto al Ayuntamiento sureño y Ayagaures Medioambiente.

Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, el establecimiento aportó un total de 8.195 kilos de residuos orgánicos, principalmente de origen vegetal, que fueron desviados de los vertederos y trasladados a la planta de compostaje de Agüimes. Allí se transformaron en compost T+, un abono orgánico de alta calidad que ya se utiliza en el municipio.

La actuación se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Grupo Satocan, vinculada a su Programa ESG —ambiental, social y de gobernanza— y a los objetivos de su certificación Biosphere. La compañía destaca que este tipo de acciones permiten avanzar hacia un modelo turístico más responsable, basado en la economía circular y en la regeneración de los recursos naturales del entorno.

Desde la empresa subrayan que la participación en este proyecto no es una acción aislada, sino un paso más dentro de una línea de trabajo iniciada hace años para integrar la sostenibilidad en la gestión diaria de sus complejos turísticos. En este sentido, Satocan defiende una visión que implica también a los agentes que forman parte de su cadena de valor y suministro.

Turismo regenerativo

El director del hotel Gold by Marina, Renaud Gregoire, valoró la experiencia como “sumamente enriquecedora” y la definió como un ejemplo de turismo regenerativo. “No se trata solo de minimizar nuestro impacto, sino de devolver a la tierra parte de lo que nos da, cerrando el ciclo biológico de nuestros residuos”, señaló.

Gregoire destacó además que el proyecto piloto demuestra la importancia de la colaboración público-privada para avanzar hacia un modelo turístico que cuide el territorio. A su juicio, iniciativas como Compost T+ permiten reforzar el compromiso ambiental del sector y generar beneficios directos para la isla.

El compromiso del hotel con la sostenibilidad se ha consolidado en los últimos años bajo la certificación Biosphere. Desde Grupo Satocan señalan que las buenas prácticas ambientales también han contribuido a mejorar la eficiencia empresarial y la motivación de los equipos.