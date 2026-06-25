Ingenio
Fallece Juan José Espino del Toro, histórico alcalde de Ingenio
Fue alcalde de la Villa entre 1983 y 2002 y una de las figuras clave en la historia reciente del municipio y del socialismo en Canarias
La Villa de Ingenio llora la pérdida de Juan José Espino del Toro, alcalde del municipio entre 1983 y 2002 y una de las figuras clave en la historia reciente del municipio y del socialismo canario.
Espino del Toro desarrolló una amplia trayectoria política y de servicio público. Fue alcalde de Ingenio durante casi dos décadas, consejero del Cabildo de Gran Canaria entre 1983 y 1999 y desempeñó responsabilidades orgánicas como secretario general del PSOE de Ingenio y del PSOE de Gran Canaria en las décadas de 1980 y 1990.
Durante su etapa al frente del Ayuntamiento impulsó una profunda transformación del municipio, con avances en infraestructuras, servicios públicos y políticas sociales, sentando las bases del desarrollo y crecimiento de Ingenio. Su perfil político estuvo marcado por la cercanía, la capacidad de diálogo y la defensa de los intereses locales. Además, fue uno de los impulsores y cofundadores de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, junto a los entonces alcaldes de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, promoviendo un modelo de cooperación institucional que ha sido clave para el desarrollo económico, social y medioambiental de la comarca.
El PSOE de Ingenio ha destacado su compromiso con los valores de justicia social, igualdad y servicio público, así como su papel en el fortalecimiento del proyecto socialista en la isla.
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