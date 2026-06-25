¿Por qué se llama así Gando?

La condición estratégica de Gando no es nueva, ni mucho menos moderna. El topónimo identifica una zona costera entre Telde e Ingenio y da nombre a la bahía, la punta, la playa, el roque y la montaña. Hoy, grancanarios y visitantes lo asocian sobre todo con el aeropuerto y la base aérea del entorno. Pero la zona ya tuvo desde muy temprano un papel relevante en las llegadas por mar y en el control del sureste de Gran Canaria.

El nombre es anterior a la presencia castellana, por lo que no se puede saber cuándo empezó a usarse. Lo que sí permite la documentación es seguir cuándo comenzó a aparecer en las fuentes europeas. La bahía, utilizada desde pronto como lugar de desembarco, y la torre levantada por Diego de Herrera a mediados del siglo XV dan pistas del valor que tuvo la zona desde las primeras incursiones europeas en la isla.

El filólogo Maximiano Trapero sitúa uno de los primeros testimonios escritos de Gando en el viaje de Colón, cuando el almirante recaló en su puerto, descrito por Bartolomé de Las Casas como un puerto «bueno». A partir de ahí, el topónimo aparece también en la primera historiografía canaria, con autores como Abreu Galindo o Torriani, y en la cartografía, donde la zona figura ya como Gando o Punta de Gando.

El Aeropuerto de Gran Canaria en una fotografía de la década de 1970. / Fachico (Fedac)

Esa aparición temprana y constante en las fuentes no permite saber cuándo nació el nombre, pero sí apunta a un origen en la lengua de los antiguos canarios. La duda queda, sobre todo, en su significado y en qué parte del paisaje lo llevó primero.

La pista del relieve

En su Diccionario de toponimia de Canarias, Trapero analiza las distintas teorías sobre Gando. La explicación con más peso es la que lo vincula con otras formas de raíz guanche, como Agando en La Gomera y Fuerteventura o Aragando en El Hierro, casi siempre asociadas a roques, riscos, montañas o elevaciones. Esa lectura apunta a que el nombre pudo nacer de la montaña o del roque marino y acabar extendiéndose a todo lo vecino. Trapero se inclina por la montaña, al ser la principal elevación del entorno.

Wölfel ya había planteado que estas formas canarias podían significar «roque», aunque sin encontrar un paralelo claro en las hablas bereberes. Otros autores han propuesto interpretaciones parecidas, e incluso más precisas, al relacionarlas con la idea de «cresta» o «cumbre rocosa».

Diego de Guadix también buscó un posible origen árabe, algo habitual en sus interpretaciones, y aun así acabó llevando el nombre al terreno del relieve. Según su explicación, significaría «peña» o «tosca» y procedería de unas formaciones rocosas cercanas al puerto, donde los antiguos canarios habrían tenido cuevas o espacios funerarios. Trapero descarta esta etimología. Si Gando es un topónimo indígena, como parece más probable, la explicación árabe queda más cerca de una reinterpretación posterior que de una hipótesis con respaldo histórico y lingüístico claro.

En el ámbito bereber aparecen también otras voces, esta vez no relacionadas con la orografía sino con la humedad, como agundu o agendu. Son opciones tentadoras, pero menos convincentes. El paisaje parece apoyar con más fuerza la explicación del relieve, aunque cuesta descartar del todo una lectura relacionada con el agua en una isla como Gran Canaria.