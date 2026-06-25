La creatividad y la innovación canaria protagonizan la segunda jornada de Gran Canaria Swim Week

La segunda jornada de Gran Canaria Swim Week daba comienzo este jueves en el Palacio de Congresos de ExpoMeloneras, epicentro de la moda baño en cada edición. En esta ocasión, el evento vuelve a contar con la presencia de los sellos de moda impulsados por distintos cabildos insulares a través de sus respectivos programas: el Cabildo de La Palma, con Isla Bonita Moda; el Cabildo de Tenerife, con Tenerife Moda; y el Cabildo de Lanzarote. A ellos se suma por primera vez el Cabildo de La Gomera, que debuta en esta pasarela internacional del diseño y la creatividad vinculada al sector textil y la moda de baño.

Isla Bonita Moda (La Palma), Macaronesia (Lanzarote), Ananas Wear (La Gomera), Waiola (Tenerife), Bohodot (Barcelona), Elena Morales (Gran Canaria), Dolores Cortés (Valencia), Nuria González (Gran Canaria) y Dan Ward (Italia) han sido las firmas protagonistas del segundo día de desfiles, dando conocer sus propuestas en moda baño para la temporada Primavera Verano 2027.

Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, señaló: "Esta segunda jornada refleja a la perfección la esencia de Gran Canaria Swim Week como plataforma de promoción del talento y la creatividad. Sobre la pasarela hemos podido ver propuestas de diseñadores y marcas procedentes de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Tenerife y La Gomera, junto a firmas nacionales e internacionales que convierten esta cita en un referente para la moda baño".

La consejera añadió que "la calidad y capacidad de innovación de las colecciones que se presentan estos días demuestran la fortaleza de una industria con identidad propia y gran proyección internacional. Por eso es tan importante la intensa agenda profesional que acompaña a los desfiles, con encuentros y reuniones de trabajo con compradores, medios especializados y representantes de entidades internacionales de la moda que contribuyen a generar nuevas oportunidades para nuestras firmas".

Las firmas

La segunda jornada de la Gran Canaria Swim Week arranca con el bloque más representativo del archipiélago, de la mano de Isla Bonita Moda. El colectivo palmero abre su paso por la pasarela con Solajero, una propuesta que reúne joyería de autor (Atelier El Tesoro y Sara Luis), marroquinería y sombrerería tradicional (Juan Manuel Simón, Maru La Palma y Raquel Sanjuán), costura y diseño contemporáneo (Gohemm, Julia Brito, La Sereca y Rayco Plata) y moda de baño conceptual (Shamelu y Xanalue).

Once firmas y artesanos tejen una colección que entrelaza tradición, vanguardia y sostenibilidad en tres fases cromáticas: los tonos pastel del amanecer, los verdes y grises volcánicos del mediodía y los naranjas, violetas y negros del atardecer en la costa oeste.

La firma lanzaroteña Macaronesia, fundada por Visi González, fue la encargada de continuar el legado canario con su colección CALUFA SS27, un homenaje al calor y al sol del verano isleño. Bajo una filosofía de producción consciente y tejidos reciclados, la propuesta presenta diseños versátiles, frescos y atemporales, que transitan de la playa a la vida cotidiana. Sus coloridos estampados de palmeras, flores tropicales y paisajes isleños transmiten el alma atlántica y celebran la alegría de vivir cerca del mar.

A continuación, Ananas Wear, la firma gomera fundada por Javier Aguilar, con Azarug, una colección inspirada en la belleza orgánica de La Gomera y los paisajes del bosque del Cedro. La propuesta traduce los contrastes de la isla combinando los verdes profundos de la vegetación húmeda con la elegancia oscura de la roca volcánica y los tonos tierra. Siluetas contemporáneas y texturas que dialogan con el movimiento del océano y la bruma atlántica, elaboradas con tejidos reciclados y tintes al agua.

El bloque lo cerró Waiola, firma adscrita a Tenerife Moda y dirigida por Noemí Marcelino, presentó POLAR GLOW, una colección inspirada en el Ártico y en la visión mística del pueblo inuit sobre las auroras boreales. Con un patronaje minimalista que emplea licras, tules, neopreno y sedas, la propuesta traduce la luz en movimiento sobre el cuerpo a través de dos universos cromáticos adornados con piedras boreales. Una colección que completa su universo de baño con prendas de verano y accesorios geométricos e iridiscentes.

La tarde continuó con Bohodot, la firma femenina, romántica y mediterránea de Peque de Fortuny y Cristina Torras, presentando Somewhere Between, una colección inspirada en la nostalgia de los recuerdos estivales, habitando ese sutil espacio entre la realidad y el sueño. A través de motivos como cisnes, cielos estrellados, reflejos sobre el agua y rayas marineras, la propuesta combina tejidos brillantes, tonos suaves y detalles etéreos. Una celebración de la belleza de esos momentos que se quedan grabados para siempre en la memoria.

Elena Morales, la diseñadora grancanaria, con producción local íntegra y presencia en Gran Canaria Swim Week desde 2019, siguió con la presentación de La Costa, una colección que evoca el ritmo pausado del verano. La propuesta apuesta por el minimalismo a través de siluetas limpias y tonos lisos que buscan la pureza de las formas. La colección expande su lenguaje con piezas complementarias de inspiración activewear, invitando a habitar el tiempo libre desde la sencillez y la elegancia silenciosa.

Para seguir, Dolores Cortés, la firma con más de setenta años de tradición familiar en la moda de baño presentó MAASAI, una colección que celebra el viaje y la raíz adaptando la tradición étnica a una estética contemporánea. A través de estampados geométricos, un animal print abstracto y una paleta de tonos tierra con destellos de lurex degradado, la propuesta esculpe siluetas versátiles y seguras que transforman la moda de baño en energía pura, actitud y movimiento.

La siguiente en presentar su propuesta fue Nuria González, la referente de la moda de baño canaria y miembro fundadora del sello Gran Canaria Moda Cálida. Con Regreso a Peyton Place, una colección que reinterpreta la estética de los años 60 desde la actitud rebelde, libre y despreocupada de una década que convirtió la moda en provocación. En colaboración con Nanaya Crochet, la propuesta fusiona tejidos vintage originales con materiales reciclados en tonos eléctricos para recuperar siluetas icónicas que priorizan la funcionalidad y la libertad de movimiento.

Para concluir esta segunda jornada de la pasarela, la firma fundada Dan Ward, tras más de 25 años diseñando para firmas como Hermès y Calvin Klein, presentó Continuum, una colección que propone un recorrido que evoluciona con la luz del día, desde el amanecer hasta la medianoche junto al mar. A través de siluetas relajadas, tejidos ligeros como el lino y una paleta que transita de neutros suaves a tonos profundos, la propuesta para él y para ella difumina la línea entre el estilo urbano y el de playa con una elegancia instintiva.

ExpoMeloneras se consolida como sede

En esta edición, la pasarela, elevada 50 centímetros sobre el suelo y con unas dimensiones de 4 metros de ancho por 32 metros de largo, se concibe como un recorrido escénico donde la moda se transforma en una experiencia inmersiva. Con capacidad para 640 espectadores, ofrece una visión frontal del desfile en un entorno de estética contemporánea y arquitectónica, reforzada por acabados metálicos en la pasarela, el perímetro y el frontal. La tecnología LED se integra plenamente en la estructura mediante una pantalla de suelo de 1 x 36 metros, una pantalla de techo de las mismas dimensiones y una pantalla vertical de 1 x 6,5 metros, creando un espacio visual continuo que potencia la narrativa de cada colección.

La atmósfera se enriquece con un diseño técnico basado en humo, partículas, láseres y focos dinámicos, elementos que aportan profundidad, ritmo y textura al espacio, realzando tanto las prendas como el movimiento de los modelos y convirtiendo cada presentación en una experiencia sensorial de alto impacto.