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Mogán busca diversificar sus cultivos mediante el reparto de 100 plantones de atemoya entre los agricultores locales

La campaña distribuye 100 plantones de la variedad Red Israel, una atemoya adaptada a climas cálidos y con resistencia al calor y la sequía

Imagen de una atemoya de la variedad Red Israel.

Imagen de una atemoya de la variedad Red Israel. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Mogán ha puesto en marcha una nueva campaña agrícola para introducir la atemoya como cultivo alternativo en el municipio. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Mogán a través de la Concejalía de Agricultura, contempla la distribución de 100 plantones entre titulares de explotaciones agrícolas locales. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el miércoles 15 de julio.

Una alternativa a los cultivos mayoritarios

La campaña se enmarca en la línea de actuaciones municipales orientadas a diversificar la producción agrícola de Mogán, donde predominan cultivos como el mango, el aguacate y la naranja. En convocatorias anteriores, el municipio ya promovió la introducción de otros frutales, entre ellos la piña tropical, el maracuyá, el longan y el mango Ataúlfo. Con esta nueva distribución, el área municipal de Agricultura busca facilitar a los agricultores una opción que pueda adaptarse a las condiciones climáticas del municipio y ampliar las posibilidades productivas de las explotaciones.

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La atemoya es un híbrido entre la chirimoya y la anona. Se caracteriza por una pulpa blanca, dulce y cremosa, con un sabor suave en el que pueden apreciarse matices asociados a la piña, la vainilla y la chirimoya. Los plantones que se repartirán corresponden a la variedad Red Israel, reconocida por su productividad y por su adaptación a climas cálidos. Según la información municipal, esta variedad presenta resistencia al calor y a la sequía, dos factores relevantes para su posible implantación en zonas agrícolas de Mogán.

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