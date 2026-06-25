Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.

La empresa grancanaria proveedora de materiales de ferretería industrial Ronandez S.A. ha informado del fallecimiento de su director general, Francisco Luis Hernández Bordón, ocurrido ayer, miércoles 24 de junio de 2026. Ronandez S.A. dispone en la actualidad de sedes en distintas zonas de la isla, como Vecindario, Playa del Inglés y Polígono de Arinaga, según la información corporativa.

En el comunicado del departamento de administración, la compañía expresa su pesar por la pérdida de quien ocupaba la máxima responsabilidad ejecutiva de la empresa y traslada sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas al directivo.

Reconocimiento a la labor del empresario

La entidad destaca que la muerte de Francisco Hernández Bordón supone un momento especialmente difícil para la organización. En su mensaje, la dirección manifiesta su apoyo a la familia del fallecido durante este periodo de duelo y reconoce la huella que dejó dentro de la empresa. "Tu legado permanecerá siempre entre nosotros", resaltan desde la empresa.

Publicación de Facebook sobre el fallecimiento de Francisco Luis Hernández Bordón, consejero delegado de Ronandez, S.A.

Asimismo, la entidad agradece el compromiso y la profesionalidad de trabajadores y colaboradores, subrayando la importancia de mantener los valores y el legado profesional que, según indica el comunicado, promovió el director general durante su trayectoria al frente de la organización.

Como muestra de respeto y en señal de duelo, las instalaciones de Ronandez S. A. permanecerán cerradas este jueves y viernes.

El velatorio tendrá lugar a partir de las 10:00 horas de este jueves en el Velatorio Municipal de Arinaga.

Ronandez S. A. se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas como una de las empresas de referencia del sector ferretero en Gran Canaria. La compañía, de carácter familiar, cuenta con una trayectoria que supera los 50 años de actividad vinculada al suministro de productos para la industria, la construcción y otros sectores económicos de Canarias.

Una empresa familiar con raíces en el mercado canario

La historia de la entidad está ligada al desarrollo empresarial del archipiélago. Según la información facilitada por la compañía, el proyecto ha evolucionado combinando la experiencia acumulada durante décadas con la incorporación de nuevas generaciones, apostando por la innovación, la mejora continua y la adaptación a las necesidades del mercado.

Este modelo de gestión ha permitido a la empresa mantener su actividad en un entorno cada vez más competitivo, reforzando su presencia en Gran Canaria y ampliando su oferta de productos y servicios.

Constitución de Ronandez S. A. en 1982

La sociedad fue constituida oficialmente el 2 de junio de 1982 bajo la denominación de Ronandez S. A. La empresa estuvo presidida por su fundador y contó desde sus inicios con la dirección gerencial de los hermanos Antonio Hernández Bordón y Francisco Hernández Bordón.

Durante sus primeros años de actividad, la compañía centró su negocio en varios ámbitos relacionados con el suministro industrial y la construcción, desarrollando líneas especializadas en ferretería industrial, comercialización de productos siderúrgicos, materiales para invernaderos y otros artículos vinculados al sector constructivo.

Actividad en ferretería, hierro y materiales para invernaderos

Entre las principales áreas de negocio de la empresa destacan la distribución de productos de ferretería industrial y materiales siderúrgicos, así como la comercialización de soluciones para invernaderos, una actividad especialmente vinculada al sector agrícola de Canarias.

Según la información corporativa, Antonio Hernández Bordón asumió la responsabilidad del área relacionada con materiales siderúrgicos e invernaderos, una división que contribuyó de forma significativa al crecimiento económico y al desarrollo de la empresa.

Evolución y adaptación a las nuevas demandas

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria empresarial, Ronandez S. A. ha mantenido una estrategia basada en la mejora de procesos y la incorporación de nuevas herramientas para atender las necesidades de sus clientes. La empresa destaca que la combinación entre experiencia, conocimiento del sector y capacidad de adaptación ha sido uno de los factores que han marcado su evolución en el mercado canario.