Un pacto con los dueños del suelo anexo reactiva la residencia Tarazona de Guía, cerrada desde hace tres años

La rúbrica de un acuerdo con los propietarios de una finca anexa a la residencia Tarazona, ubicada en La Atalaya de Santa María de Guía, permite reactivar los expedientes para reabrir el centro después de tres años cerrado. De forma paralela, el Ayuntamiento ya trabaja en la revisión del edificio a efectos de actualizar todas las instalaciones antes de sacar a concurso la gestión del centro sociosanitario, que cuenta con 144 plazas, según informó este jueves el Alejandro Rivero, concejal de Política Social, durante la celebración del pleno municipal. El Consistorio anunció además que ha recibido financiación para aumentar de 30 a 50 las plazas de estancia diurna y que licitará la gestión ante la imposibilidad que tiene para hacerlo el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) antes de al menos tres años.

En respuesta a preguntas de la oposición sobre la situación del inmueble, Rivero explicó que ya se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de una parcela colindante al edificio cuyo suelo se ocupó para construir la ampliación del centro sociosanitario -ya que el espacio está conformado por un antiguo inmueble rehabilitado y otro de nueva creación- a fin de restablecer la servidumbre de paso hacia su parcela. Y es que era precisamente este el escollo que ha mantenido bloqueada durante tres años la reapertura del edificio. Además, sostuvo el edil, ese acuerdo incluye el arreglo de las canalizaciones y el desvío de una tubería que se estropeó durante la obra para garantizar que los propietarios puedan seguir recibiendo agua.

El alcalde Alfredo Gonçalves preside el pleno municipal, este jueves. / LP/DLP

Una vez resuelta esta situación, el Consistorio trabaja para regularizar la inscripción del edificio en el Registro de la Propiedad una vez que los propietarios de aquella parcela han levantado todos los reparos. Pero además, Guía está llevando a cabo una revisión de todas las instalaciones del inmueble ya que después de tres años en desuso hay que actualizar las instalaciones de luz, agua, gases y sistemas contraincendios.

Gestión delegada en el Ayuntamiento

Alejandro Rivero destacó además que en el convenio firmado con el Cabildo de Gran Canaria para asumir la gestión delegada se ha concretado que finalmente sea el Ayuntamiento de Guía el que se encargue de sacar la licitación de la gestión. "La idea inicial era cederlo al IASS para que lo hiciera, pero nos manifiesta que antes de dos o tres años no podrían afrontar la licitación de la gestión del centro", explicó Rivero, "y Guía y Gran Canaria no se pueden permitir el lujo de tener otros tres años la instalación cerrada, así que hemos asumido nosotros encargar la redacción de los pliegos para poner el edificio en funcionamiento lo antes posible". También se está trabajando, afirmó, en el estudio económico, la memoria justificativa, las prescripciones técnicas y definiendo el sistema de financiación y pago conforme a la tipología y situación de las plazas.

El Ayuntamiento asume la tarea de encargar el contrato para la gestión ante la imposibilidad del IASS

A pesar de todos los avances, Rivero optó por ser cauto sobre la fecha de apertura. "No vamos a ofrecer una fecha artificial para obtener un titular", indicó, al tiempo que lamentó que durante estos tres años con el edificio construido y terminado el Ayuntamiento haya tenido que desembolsar 150.000 euros para realizar el mantenimiento. La residencia Tarazona tenía un plazo inicial de cuatro meses de obra que se ha convertido en tres años. El inmueble albergará 144 plazas, de las cuales 94 plazas serán residenciales y las otras 50 de centro de estancia diurna.

Modernización del mercado de Guía

Por otro lado, la edil de Mercados, Alejandra García, explicó también en respuesta a preguntas de la oposición que el Ayuntamiento incluirá los puestos vacantes del Mercado Municipal - nueve de 30- en una nueva licitación pública que se encuentra en fase final de preparación. La concejala señaló que el objetivo es garantizar un procedimiento abierto, transparente y con igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas, al tratarse de espacios situados en un bien de dominio público. García defendió que el grupo de gobierno ha optado por no recurrir a "fórmulas provisionales o jurídicamente dudosas", sino por ordenar la situación y dar mayor seguridad a las futuras concesiones.

Una nueva licitación de los puestos vacíos en el mercado permitirá la igualdad de oportunidad entre los concurrentes

Además, destacó que la actuación municipal no se limita a cubrir las vacantes, sino que forma parte de una estrategia más amplia de modernización del mercado. En este sentido, recordó la obtención de más de 80.000 euros en subvenciones, la actualización del Plan de Autoprotección, la formación del personal, la realización de un simulacro de emergencia y el impulso de herramientas de digitalización. La nueva licitación también prevé incorporar la posibilidad de ampliar los horarios de apertura, con el fin de adaptar la actividad comercial a las necesidades actuales y reforzar el papel del mercado como espacio económico, social y de encuentro en el casco histórico.