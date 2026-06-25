Barranco de las Vacas: el Gran Cañón del Colorado en Gran Canaria

Gran Canaria tiene paisajes que parecen cambiar de continente en cuestión de kilómetros. De la costa a la cumbre, de las dunas a los pinares, de los barrancos profundos a los pueblos de medianías, la Isla encierra rincones capaces de sorprender incluso a quienes creen conocerla bien.

Uno de ellos es el Barranco de las Vacas, un enclave situado en el entorno de Agüimes, en dirección a Temisas, que en los últimos años se ha convertido en parada habitual para excursionistas, fotógrafos y curiosos.

Su fama se explica nada más entrar en el pequeño pasadizo natural que lo ha hecho popular. Las paredes, estrechas y onduladas, dibujan formas suaves sobre una roca de tonos ocres, rojizos y anaranjados.

El efecto visual recuerda, salvando las distancias, a algunos cañones del oeste de Estados Unidos, aunque aquí el escenario está marcado por la identidad volcánica de Canarias.

La web oficial de Turismo de Gran Canaria describe este punto como un “pequeño y fotogénico rincón” próximo a Agüimes, un pasadizo esculpido durante miles de años por el agua sobre la toba volcánica, una roca porosa caracterizada por sus tonos anaranjados.

Un cañón en miniatura

A diferencia de los grandes paisajes monumentales con los que suele compararse, el Barranco de las Vacas no impresiona por sus dimensiones, sino por su concentración de belleza.

Es un espacio reducido, casi escondido, en el que la erosión ha creado un corredor natural de formas sinuosas. La luz, al filtrarse entre las paredes, modifica los colores de la roca y refuerza esa sensación de estar ante un escenario poco habitual en la isla.

Ese contraste entre tamaño discreto e impacto visual ha contribuido a su popularidad en redes sociales, donde sus imágenes suelen circular bajo comparaciones con el Gran Cañón del Colorado o con otros paisajes áridos del suroeste estadounidense.

La analogía funciona como reclamo, aunque el valor del lugar está precisamente en su origen local: una formación volcánica modelada por el paso del agua y del tiempo.

El auge de visitantes exige respeto

El auge de visitantes también obliga a mirar este enclave con cierta responsabilidad. Su atractivo fotográfico ha multiplicado la presencia de personas en un espacio pequeño y natural, por lo que conviene visitarlo con prudencia, evitar aglomeraciones, no dejar residuos y respetar el entorno. El Barranco de las Vacas no es un decorado, sino una muestra frágil del patrimonio geológico de Gran Canaria.

La visita puede integrarse en una ruta por el sureste de la Isla, con paradas en el casco histórico de Agüimes, el Barranco de Guayadeque o Temisas. Es una escapada breve, pero suficiente para comprobar hasta qué punto Gran Canaria conserva paisajes inesperados a pocos minutos de núcleos habitados.