De una parada de guaguas a una agresión a un taxista en Arguineguín

La Policía Local de Mogán detuvo en la madrugada del 20 de junio a un hombre que presuntamente agredió a un taxista en Arguineguín, en Gran Canaria. El arresto se produjo en las inmediaciones de la GC-500, después de que el individuo mantuviera una actitud desafiante con los agentes y alterara el orden público.

Tras la detención, los policías comprobaron que sobre el hombre pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación en vigor desde el pasado 17 de marzo.

La intervención se inició tras una llamada que avisaba de la presencia de una persona tendida en una parada de guaguas cercana a la Jefatura de la Policía Local.

Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que el varón había recuperado la consciencia. Sin embargo, según la información policial, comenzó a mostrar una actitud desafiante y desobedeció de forma reiterada las indicaciones de los efectivos.

Durante esos momentos, el hombre llegó a intentar cruzar la GC-500 mientras circulaban vehículos, generando una situación de riesgo en la vía.

La presunta agresión se produjo en la parada de taxis

Después, el individuo abandonó la zona y se dirigió a la parada de taxis más cercana.

Allí, según la Policía Local, lanzó una botella de agua y golpeó en el pecho a un taxista. Los agentes acudieron al lugar y observaron además cómo presuntamente le propinaba un puñetazo en el rostro, lo que provocó que el conductor cayera al suelo.

El taxista fue trasladado a un centro hospitalario

Tras la agresión, el taxista fue trasladado a un centro hospitalario para recibir valoración médica.

El detenido también recibió la asistencia sanitaria preceptiva antes de que continuara la tramitación de las diligencias correspondientes.

Tenía una orden judicial en vigor desde marzo

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el hombre tenía pendiente una orden judicial de búsqueda, detención y personación, vigente desde el 17 de marzo.

Tras finalizar las actuaciones iniciales, fue puesto a disposición de la Guardia Civil.