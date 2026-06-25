Pedro Sosa, doctor en Arqueología: "El yacimiento de Ayraga demuestra que los primeros indígenas canarios también poblaron el norte de Gran Canaria"

¿En qué consisten las Jornadas de Arqueología e Identidad?

Estas jornadas se realizan bajo petición del Ayuntamiento para conmemorar el 500 aniversario de Guía siendo un municipio y los 1.500 años de ocupación del Cantón de Ayraga, ya que recientemente hemos hecho unas excavaciones arqueológicas en las que hemos encontrado un yacimiento de entre los siglos V y VI. Entonces, para contextualizar todos estos nuevos hallazgos arqueológicos del municipio, hemos llamado a diferentes investigadores, no solo de Gran Canaria, sino también de otras islas y del norte de África. Por ejemplo, tenemos a Hassan Hachami, que viene desde Marruecos, del INSAP (Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine), o a Hamza Benattia, de la Universidad de Cambridge. También este viernes habrá conferencias sobre historia moderna, sobre cómo se fundó el municipio.

¿Cómo llegó hasta el yacimiento de Ayraga?

El yacimiento de Ayraga ya era conocido desde el siglo XIX. Incluso en las publicaciones de los años 60 de Jiménez Sánchez, que fue el comisario de excavación arqueológica de la provincia de Las Palmas, ya se sabía que el sitio había sido completamente expoliado. Pero no estaba en la carta arqueológica ni había sido estudiado con metodología científica.

¿Qué se ha descubierto en el lugar?

Por un lado, tenemos una fortificación del siglo V y, por otro lado, tenemos una necrópolis en la que hemos detectado unas 47 unidades funerarias. De las seis que hemos excavado, cada tumba tiene una media de ocho individuos. Por tanto, estamos hablando de un cementerio de gran envergadura que pudo albergar más de 300 muertos y no lo hemos prospectado todo todavía.

El yacimiento se conoce desde el siglo XIX, ¿por qué se tardó tanto en llevar a cabo su investigación?

El sitio es bastante complejo de transitar, porque está en un morro donde hay que hacer un poco de escalada libre para llegar. Por ello, la excavación también se complica, porque necesitas personas que tengan la fuerza, la voluntad y la preparación para subir a un sitio al que es bastante incómodo llevar los materiales y herramientas. Y no solo eso, sino que la arqueología canaria, sobre todo en Gran Canaria, que es una arqueología mucho más monumental, donde vemos un desarrollo arquitectónico bastante importante para lo que son las poblaciones indígenas del archipiélago canario, pues siempre llama más la atención la casa cruciforme o el gran poblado. Y aquí lo único que teníamos eran unos muros que tienen una gran relevancia arquitectónica. Pero siempre interesan más otras infraestructuras arqueológicas más cercanas a entornos habitados, como yacimientos cercanos a la costa o que son más fáciles de trabajar.

¿Cuáles son las primeras conclusiones del proyecto?

El proyecto está en la fase de pruebas analíticas. Pero nos está ayudando a entender cómo eran las poblaciones en Gran Canaria. Las primeras dataciones del carbono 14 nos dicen que este es el yacimiento arqueológico más antiguo del norte. Esto es importante porque cuando hablamos de los antiguos canarios pensamos siempre en la época de los guanartemes, que pertenecen a la época de la Conquista, pero este yacimiento es de 1.000 años antes. Demuestra que los primeros poblados de indígenas canarios también poblaron el norte y no solo el sur de la isla.

El arqueólogo Pedro Sosa durante las jornadas de Arqueología e Identidad en el Teatro Hespérides. / J.PEREZ CURBELO

La primera intervención corre a cargo del Ayuntamiento de Guía, ¿cree que las instituciones apoyan lo suficiente este tipo de iniciativas?

La primera intervención corre a cargo del Ayuntamiento de Guía, que es la excavación de la fortificación. La segunda intervención, que se hizo en 2025, corre a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Creo que hemos tenido una suerte tremenda y, ahora que nos han hecho caso a los científicos, las instituciones están viendo la importancia de estos proyectos y deberían seguir apoyándolos porque estamos redescubriendo la historia de Gran Canaria.

¿Cree que la sociedad también es consciente de la importancia de estas investigaciones arqueológicas?

La sociedad tiene muchísimo interés en la arqueología y eso lo vemos en las redes sociales, pero en la educación creo que todavía debería invertirse más tiempo y difundirse todavía más. Porque, al fin y al cabo, la arqueología, tal y como dice el nombre de esta jornada, es identidad y si conociéramos bien nuestro mundo, nuestros orígenes, cuál es nuestra mezcla, entenderíamos el mundo actual en el que vivimos. Debería difundirse mucho más en los centros escolares, en los institutos y en las universidades.

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¿Cuánto queda por descubrir de la historia indígena canaria?

Muchísimo. Si estamos ahora con un yacimiento que tiene 1.000 años antes, imagínate. En la isla hay más de 2.000 yacimientos inventariados y quedan muchos más. Para mí, la isla es un yacimiento, incluso las montañas. Recordemos que los indígenas canarios son animistas, por lo que cuando nos cargamos un entorno natural, probablemente también estemos acabando un elemento arqueológico que pudo tener una importancia para las poblaciones que nos precedieron.