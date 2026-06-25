San Bartolomé amplía el plazo de las obras en las urbanizaciones de La Paz y Montaña Clara

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ampliado el plazo de ejecución de los programas de rehabilitación residencial de La Paz y Montaña Clara, dos actuaciones financiadas con fondos europeos NextGenerationEU. El nuevo calendario permitirá desarrollar las obras hasta el 31 de diciembre de 2026 y completar la justificación técnica y administrativa hasta el 31 de marzo de 2027. La medida se incorpora a través de un convenio suscrito por la Concejalía de Vivienda y recoge la ampliación excepcional de plazos autorizada por el Gobierno de España para proyectos vinculados a fondos europeos. El objetivo es adaptar la ejecución de las obras a los posibles imprevistos que puedan surgir durante la intervención en edificios con varias décadas de antigüedad.

Con la ampliación del plazo, la Concejalía de Vivienda busca reforzar la seguridad jurídica y financiera de ambos programas de rehabilitación. Las actuaciones continuarán dentro del nuevo calendario autorizado por el Estado, con el propósito de mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de las viviendas incluidas en los dos ámbitos residenciales.

Rehabilitación en La Paz y Montaña Clara

En la urbanización La Paz, el proyecto prevé la rehabilitación integral de 132 viviendas y 8 locales comerciales. Las intervenciones incluyen mejoras de eficiencia energética, instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas, reparación de elementos estructurales, renovación de instalaciones comunes y acondicionamiento de espacios exteriores. En Montaña Clara, las obras afectan a 32 viviendas. El programa contempla mejoras en el aislamiento térmico, renovación de carpinterías e instalaciones, incremento de la eficiencia energética, actuaciones de accesibilidad y acondicionamiento de zonas comunes y del entorno urbano.

Nuevo calendario para las actuaciones

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la prioridad municipal es que las obras se completen con garantías y sin comprometer la financiación prevista. Según explicó, la ampliación del plazo permite resolver posibles incidencias técnicas durante la rehabilitación sin afectar a la calidad de los trabajos ni a las ayudas europeas.

En la misma línea, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, indicó que en actuaciones sobre edificios antiguos pueden aparecer patologías o elementos constructivos ocultos una vez iniciadas las obras. La edil subrayó que el margen adicional facilita la introducción de ajustes técnicos cuando sea necesario y permite cumplir con los requisitos de justificación exigidos por los fondos europeos.