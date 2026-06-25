San Bartolomé de Tirajana recibe 365.000 euros para modernizar pymes turísticas

Turismo de Gran Canaria ha puesto en marcha en San Bartolomé de Tirajana el programa Impulsa Maspalomas, una iniciativa dirigida a reforzar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio y la restauración en el principal enclave turístico de la isla. El proyecto cuenta con una inversión global de 365.000 euros, financiada íntegramente por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Apoyo a restauración y comercio

La actuación se enmarca en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y busca acompañar a las empresas locales en procesos de modernización, adaptación a nuevas demandas del mercado y mejora de su posicionamiento. El programa se articula en dos líneas principales: una de consultoría especializada para establecimientos de restauración y otra orientada al diagnóstico, modernización y digitalización del sector comercial. En ambos casos, Impulsa Maspalomas contempla asesoramiento personalizado, diagnóstico inicial, formación práctica y seguimiento individualizado. El objetivo es que cada negocio pueda identificar medidas concretas de mejora en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad, la innovación, la digitalización y la atención al cliente.

Herramientas para mejorar la gestión

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, señaló que la iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con un modelo de destino “más competitivo, sostenible e innovador”. Álamo defendió que la mejora de la experiencia turística está vinculada también al fortalecimiento del tejido empresarial local y a la incorporación de herramientas que permitan a las empresas adaptarse a nuevas demandas. Las acciones previstas incluyen jornadas de sensibilización, asesoramiento técnico y visitas individualizadas a los establecimientos participantes. Entre los fines del programa figura la implantación de mejoras en sostenibilidad, digitalización y gestión empresarial, así como la promoción de sistemas reconocidos de calidad turística.

Calidad turística y digitalización

La iniciativa fomenta además la adhesión al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, conocido como SICTED, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias. Este sistema reconoce el compromiso de las empresas con la mejora continua y la calidad del servicio.

La responsable técnica del proyecto por parte de la consultora A&C, Cristina Ramírez, explicó que el trabajo de diagnóstico permite detectar oportunidades de mejora con incidencia directa en la rentabilidad de los negocios. Entre los ejemplos citó la necesidad de optimizar procesos internos, mejorar la gestión comercial y avanzar en la digitalización de servicios. Según indicó, una parte relevante del desperdicio alimentario en restaurantes está relacionada con deficiencias en la previsión de compras y con la falta de inventarios digitalizados.

Fondos europeos para el destino

El programa incluye también acciones de difusión y captación para ampliar la participación del tejido empresarial local. Desde Turismo de Gran Canaria se sostiene que esta línea de trabajo contribuye a consolidar un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo en San Bartolomé de Tirajana, municipio que concentra una parte destacada de la actividad turística de la isla.