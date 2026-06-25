Santa Brígida viaja a 1599 con la recreación histórica del Batán

La Batalla del Batán volverá a cobrar vida en la Villa de Santa Brígida del 25 de junio al 5 de julio a través de un amplio programa de actividades culturales, divulgativas y de recreación histórica que transportará a residentes y visitantes hasta el año 1599, cuando la resistencia de las milicias y de la población isleña frenó el avance de las tropas holandesas de Pieter van der Does.

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, la cita rinde homenaje a uno de los episodios más trascendentales de la historia de Canarias.

Jueves, 25 de junio

18:00 horas | Biblioteca Municipal

Cautivos del turco, por Víctor Bello

Procedente del Archivo Histórico de Teguise (Lanzarote), la exposición aborda las incursiones piráticas berberiscas y otomanas de los siglos XVI y XVII, y el destino de los canarios vendidos como esclavos en el norte de África, así como la labor de las órdenes redentoras para devolverlos a sus hogares. El historiador y archivero Víctor Bello explicará el impacto que estos ataques tuvieron en el desarrollo del sistema defensivo de Canarias y en la mentalidad del isleño.

Martes, 30 de junio

19:00 horas | Biblioteca Municipal

Gesta, de Juan Carlos Domínguez

La novela se adentra en los enfrentamientos entre las milicias canarias y las potencias invasoras, recreando el espíritu de resistencia y el heroísmo de quienes defendieron las islas a finales del siglo XVI. Domínguez dirigió el área de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y, posteriormente, del Cabildo de Gran Canaria, trayectoria que se refleja en el rigor documental que le caracteriza con una profunda dimensión humana.

Miércoles, 1 de julio

19:00 horas | Biblioteca Municipal

Guardianes de nuestros hijos, de Juan Gabriel Santiago Casañas

La trama gira en torno a dos aborígenes canarios capturados y vendidos como esclavos en Sevilla hacia 1490. El historiador construye un relato de supervivencia y resistencia en un entorno marcado por la violencia institucional, la explotación y la imposición religiosa. El historiador profundiza en las estrategias de supervivencia y la “guardianía” como responsabilidad sobre la dignidad y la memoria que se transmite.

Jueves, 2 de julio

9.00/ 11.30 horas | Caminata guiada por el escenario de la Batalla del Batán.

Ruta de unos 5,5 kilómetros. El cronista oficial de Gran Canaria, Juan José Laforet, ofrecerá una explicación sobre la importancia estratégica de este enclave en la defensa de la isla.

19:00 horas | Biblioteca Municipal

Genealogías de la Inquisición de Canarias. Tomo I, por Fernando Bruquetas de Castro

Bruquetas, catedrático de Historia Moderna de la ULPGC, presenta un estudio sobre los linajes, expedientes de limpieza de sangre y mecanismos de control social ejercidos por el Tribunal del Santo Oficio en Canarias. El libro recopila, transcribe y organiza información sobre familias canarias que fueron sometidas a investigación inquisitorial. La obra permite comprender cómo operaba el control social y religioso a través de la vigilancia de la ascendencia.

Viernes, 3 de julio

12:30 horas | Plaza de la Iglesia

Homenaje a los caídos. Regimiento de Infantería Ligera ‘Canarias 50’

Una delegación del Regimiento de Infantería Ligera ‘Canarias 50’, heredero directo de los Tercios de Milicias de Canarias, creados por orden del rey Felipe II y protagonistas de la defensa de Gran Canaria durante la invasión holandesa de 1599, celebrará un solemne acto militar en homenaje a los milicianos e isleños que perdieron la vida en la Batalla del Batán.

El acto estará presidido por el coronel Nicolás González Chamorro y el alcalde de Santa Brígida, José Armengol Martín. Asimismo, contará con la asistencia del director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo Redondo.Al término del homenaje, habrá una paella popular de confraternización abierta a la ciudadanía en el Parque de La Fuente, a las 13:30 horas.

18:00 horas | Biblioteca Municipal

Recreaciones Históricas de Canarias

Moderada por el historiador Pedro Quintana Andrés, una mesa redonda reunirá por primera vez a algunos de los colectivos de recreación histórica del Archipiélago: Adhica (Gran Canaria), Más Ruines que Caín (Fuerteventura), Asociación Día del Corsario (La Palma), y Actúa Teatro (Lanzarote).

20:00 horas | Centro Cultural

Concierto de Sephardica

La formación ofrecerá un recorrido por la música sefardí, andalusí, renacentista y el romancero viejo mediante instrumentos históricos como laúdes, violas de gamba y percusiones de época, recreando la atmósfera sonora de los siglos XVI y XVII. Sus conciertos ofrecen una cuidada selección de romancillas, canciones de cuna, cantos de boda y melodías festivas que los sefardíes se llevaron consigo en su diáspora por el Mediterráneo.

Sábado 4 y domingo 5 de julio

Recreación histórica / Campamento del Batán, a cargo de Adhica

El Parque Municipal de la Villa se transformará en un gran campamento histórico. Los visitantes encontrarán escribanos, panaderos, bodegueros, cirujanos-barberos, milicianos y artesanos que mostrarán los oficios, costumbres y formas de vida de la época. Habrá, entre otros, bailes históricos, exhibiciones de esgrima, y la presentación de la colección Historias de Brujas. Organiza Adhica, El Batán Gran Canaria 1599, Albaladejo y Esgrima Histórica Santa Cruz.

18:30 horas | Centro Cultural

Como chispa para cañón

Teatro familiar a cargo de la compañía 2RC Teatro, ambientada en la Canarias del siglo XVI. La acción se desarrolla en una taberna costera donde la vida cotidiana de sus personajes se ve alterada por la llegada de una amenaza exterior.

19:30 horas | Gran Pasacalle Histórico

Centenares de recreadores de los siglos XVI al XVIII recorrerán las calles del casco histórico ataviados con uniformes, armaduras y vestimentas de la época acompañado por tambores, bucios, dulzainas y formaciones musicales.

20:30 horas | Casco Histórico

Gran teatralización de la Batalla del Batán

Arcabuces de fogueo, picas, espadas y una cuidada puesta en escena devolverán a las calles de Santa Brígida el episodio en el que las milicias canarias consiguieron derrotar a las tropas del comandante naval neerlandés, a cargo de los actores y actrices del Taller de Teatro de Santa Brígida, bajo la dirección escénica de Iván Álamo, con la colaboración de la Banda y Coral de Santa Brígida.

Noticias relacionadas

Financia el Ayuntamiento de Santa Brígida con el apoyo del Gobierno de Canarias, y el Cabildo de Gran Canaria.