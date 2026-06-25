Santa Lucía lleva a Podemos al juzgado para reclamar el coste de la indemnización la exconcejala Beatriz Mejías

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana iniciará los trámites para defender su patrimonio municipal y exigir responsabilidades económicas al partido político Podemos. Así se determinó este jueves tras aprobarse la moción presentada por el Grupo Mixto-Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana - Partido Popular (AV-SLT-PP) en la última sesión plenaria. El objetivo central de la iniciativa es la incoación de un expediente administrativo que determine la procedencia de emprender acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales contra la formación morada. Con esto, el Consistorio busca el resarcimiento de las cantidades económicas que la institución local deba satisfacer, o haya satisfecho ya, a Beatriz Mejías Quintana, por una cantidad de más de 10.000 euros.

Beatriz Mejías se presentó como cabeza de lista de Podemos en Santa Lucía de Tirajana en las elecciones de mayo de 2019. Tras el resultado de las elecciones la asamblea local de Podemos decidió que el partido debía permanecer en la oposición y dar únicamente el voto de investidura al PSOE. Sin embargo, Beatriz Mejías pactó con formaciones de centroderecha y locales (La Fortaleza, Partido Popular y Agrupación Vecinal) para formar gobierno, convirtiéndose en primera teniente de alcalde y asumiendo áreas como Igualdad y Comercio. En junio de 2019, la dirección de Podemos ordenó su expulsión inmediata y en diciembre de ese año pasó a la condición de concejala no adscrita. Su trayectoria en el grupo de gobierno duró apenas unos meses. En septiembre de 2019, el entonces alcalde Santiago Rodríguez (La Fortaleza) la destituyó de sus funciones acusándola de "deslealtad" y de hacer declaraciones difamatorias en medios de comunicación. En 2021, acabó renunciando por completo a su acta de concejala.

División de voto en la corporación

La propuesta prosperó gracias al bloque de la oposición, logrando una mayoría de 13 votos a favor. Por su parte, el grupo de gobierno municipal optó por no bloquear la iniciativa pero tampoco respaldarla activamente, saldándose el debate con 11 abstenciones por parte de los concejales y concejalas del equipo de gestión.

Con la luz verde a esta moción, los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento deberán evaluar las vías legales pertinentes para que el dinero público desembolsado en este caso sea reclamado directamente a las siglas políticas correspondientes, protegiendo así las arcas municipales.

Minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela

La sesión arrancó con un mensaje institucional del alcalde, Francisco García, de solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos registrados en la madrugada. “Queremos trasladar nuestro apoyo al pueblo venezolano, donde viven miles de canarios y descendientes, así como a la comunidad venezolana residente en nuestro municipio”, señaló. La Corporación guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El Pleno también aprobó el VI Plan Local de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2026-2030, junto a varias mociones de carácter social, económico y de gestión municipal.

La concejala de Igualdad y Diversidad, Olga Cáceres, fue la encargada de presentar el nuevo plan de igualdad, un documento que establece una aplicación transversal en todas las áreas municipales. “Serán las distintas concejalías las que determinen los recursos necesarios para incorporar la perspectiva de género en sus políticas”, explicó. El plan incluye medidas contra la violencia de género, promoción de la igualdad y criterios de contratación pública con enfoque de género. Fue aprobado con el respaldo de la mayoría del Pleno, con la abstención de tres concejales de Nueva Canarias y los tres ediles de Vox.

En la misma sesión, salió adelante la moción institucional con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, también defendida por Cáceres. El texto reafirma el compromiso municipal con la igualdad, la no discriminación y la lucha contra los discursos de odio, además de promover acciones formativas y campañas de sensibilización. La propuesta fue aprobada con todos los votos a favor salvo los tres en contra de Vox.

Por su parte, Vox presentó varias iniciativas. Una de ellas, relativa a la reapertura del Centro de Día de Mayores, fue aprobada con 16 votos a favor y seis abstenciones. La concejala de Promoción de la Autonomía Personal, Minerva Pérez, explicó que las obras quedaron paralizadas tras el abandono de la empresa adjudicataria y anunció una reunión técnica inminente con el Gobierno de Canarias para desbloquear la situación.

Otra moción de Vox, sobre la publicación anual del impacto económico y social de eventos financiados por el Ayuntamiento, también prosperó con 16 votos a favor y seis abstenciones.

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En el turno de Nueva Canarias, se aprobaron por unanimidad dos iniciativas: una para mejorar la seguridad vial en la GC-65 y el inicio de la GC-550, y otra para reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). En este último caso, el concejal de Educación, Mario Bordón, destacó los recursos ya existentes en el municipio, como el Centro de Educación Especial, programas específicos y actividades inclusivas.