¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El último fin de semana de junio llega cargado de planes para todos los públicos, la mayoría de ellos de carácter gratuito. Mientras que Agaete baila el domingo la Rama de San Pedro en El Valle, Agüimes acoge dos días de música con tres tributos y un gran verbenazo, El Tablero celebra una feria del queso y Telde, La Aldea, San Mateo y Mogán lanzan actividades para conmemorar el Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+.

Agaete. La villa sigue celebrando las fiestas de San Pedro de El Valle y el próximo domingo, víspera de su día grande, conmemora la tradicional Bajada de La Rama a partir de las 10.00 horas, acompañada por bandas de música La Clandestina, Agaete y Guayedra, junto los papagüevos y miles de romeros/as que llenarán de vida las calles del Valle. La jornada concluirá con la Retreta, los fuegos artificiales y la tradicional verbena del Romero.

San Bartolomé de Tirajana. El recinto ferial de la Urbanización T-8 de El Tablero acoge este domingo, de 09.00 a 14.00 horas, la celebración de la primera feria específica sobre los quesos del municipio. El programa lúdico de la feria propone juegos tradicionales, un taller de elaboración de queso, una muestra de ganado caprino, las actuaciones musicales de la AF La Cucaña, Noelia Ortega Duo y la Parranda A Kal y Canto, y una representación humorística de Maestro Florido a las 12:00 horas.

Agüimes. El Recinto Ferial acoge hoy a las 20.00 horas La suerte de mi vida, el tributo que rendirá homenaje a El Canto del Loco y después Rayando el sol revivirá la energÍa y la esencia de Maná con un recorrido por canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La velada culminará con el estreno de Cambio de Piel, el nuevo tributo a Marc Anthony encabezado por el cantante ingeniense Manuel Estupiñán. El evento es de entrada gratuita hasta completar aforo. La música continuará el sábado con el Verbenazo, una gran fi esta de fi n de curso que se desarrollará entre las 16.00 y las 03.00 horas. El cartel estará encabezado por ArmonÍa Show y contará además con las actuaciones de Grupo Bomba, D'Music, Star Music, Paco Guedes, La Combinación y Grupo Arena. La jornada tendrá también la participación de DJ Ulises Acosta. Por otro lado, el barrio de Las Rosas celebra sus tradicionales fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Fátima. El domingo llegará una de las jornadas más intensas y familiares de las fiestas, con el tradicional partido de solteros contra casados, una masterclass de zumba impartida por Neko Salvatore, la popular verbena del solajero con Estrella Latina, acompañada de almuerzo, fiesta del agua y ludopark infantil, así como una gymkhana para todos los públicos.

Ingenio. El Centro Cultural Federico García Lorca acoge hoy a las 20.00 horas, la representación de El guineo nuestro de cada día, el nuevo espectáculo protagonizado por Doña Antonia, uno de los personajes más populares y queridos de Ingenio creado y representado por la humorista Mari Carmen Romero.

Valleseco. Valsendero celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Luis Gonzaga. Hoy habrá una noche parrandera a cargo de la Parramda Los Paperos y el grupo Amolán de Fuerteventura, a partir de las 20.30 horas. A continuación, desde las 22.00 horas, tendrá lugar una verbena popular amenizada por el grupo Buena Onda. Mañana a las 17.00 horas la plaza del barrio acogerá juegos y talleres infantiles. Posteriormente a las 20.00 horas actuará el humorista Maestro Florido. La jornada concluirá con una gran verbena amenizada por los grupos Son Karibe e Hierba Mala. Ya el domingo comenzará con un pasacalles musical a cargo de la Banda Guiniguada a las 10.00 horas. A las 12.00 se celebrará la solemne función religiosa en honor a San Luis Gonzaga, seguida de la procesión por las calles del barrio con las imágenes del santo patrono y de la Virgen Milagrosa, prevista para las 13.00 horas. La programación culminará a partir de las 14.00 horas con una verbena de fin de fiestas amenizada por el grupo Yoni y Aya.

Mogán. En el marco del programa de Mogán Diversa para celebrar el Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, el Centro Polivalente de Arguineguín acoge hoy a las 19.00 horas La Diva Invisible, un monólogo musical de Amartes Escénicas protagonizado por Alicia Ramos, que celebra la diversidad, la libertad de ser uno mismo y el arte de vivir.

Guía. La Plaza de La Atalaya celebra las fiestas en honor a San Pedro. Mañana a partir de las 11.00 horas tendrá lugar la esperada Verbena del Solajero, una cita que contará con la música de Son Karibe, hinchables acuáticos y una fiesta de la espuma. Ya por la noche a las 21.00 horas arranca la Gala X, un derroche de talento, humor y color sobre el escenario con las actuaciones de Wendi Superstar, el grupo de transformistas Los Salaitos, Drag Yshia Taisma y Drag Lemnos. Justo después de la gala arranca la verbena, amenizada por el grupo Las Ladys del Swing y el DJ Airam Vega. El domingo la actividad comenzará a las 11.00 horas se celebrará el Encuentro de Crochet, una jornada dedicada a esta técnica de tejido a mano, y el broche de oro lo pondrán los más pequeños de la casa, ya que a las 21.00 horas, la plaza se llenará de ilusión con la celebración de la Gala Infantil Escala en Hi-fi. Por otro lado, la Iglesia de Santa María de Guía será escenario este domingo a partir de las 18.00 horas de un Festival de Coros que reunirá a destacadas formaciones musicales para ofrecer al público un recorrido por algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. El encuentro contará con la participación de Súbito Koral, formación invitada que protagonizará esta cita musical, acompañada por el Coro de las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía y el Coro de la Escuela de Música de El Hierro en una propuesta que combina la fuerza de las voces corales con la emoción de las grandes composiciones cinematográficas.

Teror. El Auditorio de Teror acoge mañana a las 20.30 horas la comedia musical Supersaurio, una propuesta escénica que combina humor, crítica social y música para retratar las inquietudes de una generación marcada por la incertidumbre vital, la brecha generacional o la meritocracia.

La Aldea. En el marco de la semana del Orgullo, el Centro de Mayores acoge hoy a las 11.00 hoas la charla ‘Las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la Transición’, a cargo de Víctor M. Ramírez, especialista en Derechos Humanos y activista de Gamá, que abordará el paso de una vida reprimida en plena época franquista a la visibilización y movilización del colectivo Lgtbiq+con la llegada de la democracia, y la lectura del manifiesto institucional.

San Mateo. Dentro de la programación por el Orgullo Lgtbiq+, la Sala de Exposiciones La Caldereta celebra hoy una Makeup Experience, un taller de maquillaje impartido por Drag Chuchi. Ya mañana, la Alameda de Santa Ana celebra la Gala ‘San Mateo Te Quiere Orgullosa’ con las actuaciones de Drag Queens como Eiko, Yshia Taisma, Vintash, Sequins, Vanesa Artiles, Shirah, Chuchi y Ego, monologuista y DJ Queer.

Telde. Para conmemorar el Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, la Plaza de San Gregorio acoge hoy a las 18.00 horas carpas informativas, pruebas rápidas de ITS, recursos y orientación especializada e información sobre programas de empleo para personas trans y no binarias. Desde las 20.00 horas, Desde las 20.00 horas, actuación de DJ y concierto de The Family Soul Band.

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Gáldar. La Plaza de Santiago volverá a convertirse este domingo en punto de encuentro para productores y consumidores con la celebración de una nueva edición del Mercado Agrícola. El evento se desarrollará entre las 9.00 y las 13.30 horas y continúa afianzándose como una cita quincenal de referencia para la adquisición de productos frescos, locales y de cercanía en el norte de Gran Canaria.