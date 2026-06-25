Teror abre la puerta a un nuevo concesionario para el parquin de la plaza de Sintes tras el impago de la actual adjudicataria

El pleno del Ayuntamiento de Teror ha autorizado este jueves a la sociedad Parking Teror S.L. a participar en la subasta judicial de la concesión administrativa vinculada al aparcamiento subterráneo de la plaza de Sintes. El acuerdo supone un paso relevante para desbloquear el futuro de estas instalaciones, después de que el impago del préstamo hipotecario por parte de la actual concesionaria derivara en un procedimiento de ejecución hipotecaria. La sesión plenaria también aprobó tres reconocimientos institucionales: el nombramiento del médico Juan Antonio Hernández Navarro como Hijo Adoptivo, la concesión de la insignia de oro a la empresa Globa y la entrega de la misma distinción a la tradicional Traída de los Arcos de Arbejales.

El asunto de mayor peso administrativo fue el relativo al aparcamiento subterráneo de la plaza de Sintes. Según recoge la propuesta aprobada no corresponde al Ayuntamiento convocar la subasta, al tratarse de una fase propia del procedimiento judicial que sigue en el Tribunal de Instancia de Arucas, sino autorizar la participación de los operadores interesados que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder asumir, en su caso, la concesión.

En este sentido, el expediente concluye que Parking Teror S.L. cumple con los requisitos de aptitud para contratar, no se encuentra incursa en causa de prohibición y acredita la solvencia económica, financiera, técnica y profesional necesaria. En caso de resultar adjudicataria en la subasta y aprobarse el remate judicial, la empresa se subrogaría en la posición de la actual concesionaria, asumiendo los derechos y obligaciones derivados del contrato durante el tiempo restante de la concesión, que se estima en unos 25 años. Para ello, deberá formalizarse posteriormente el correspondiente documento administrativo de subrogación.

¿Por qué no lo gestiona el Ayuntamiento?

El acuerdo también establece que el Ayuntamiento de Teror no ejercerá el derecho de tanteo previsto en las autorizaciones administrativas concedidas con anterioridad. La propuesta justifica esta decisión en el elevado coste económico que supondría para las arcas municipales rescatar la concesión, ya que implicaría asumir el importe de la ejecución hipotecaria, los intereses y las amortizaciones pendientes por el tiempo restante de la concesión.

El Hijo Adoptivo Médico es médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo

Asimismo, el eventual nuevo concesionario deberá asumir las condiciones fijadas por la administración municipal y las actuaciones necesarias para garantizar el adecuado estado de uso y conservación de las instalaciones.

Aparcamiento de Teror / LP/DLP

Reconocimientos

Junto a este acuerdo, el pleno aprobó el nombramiento de Juan Antonio Hernández Navarro como Hijo Adoptivo de la Villa de Teror. Médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hernández Navarro mantiene una estrecha vinculación familiar, social y sentimental con el municipio. El Ayuntamiento destaca su brillante trayectoria profesional, su vocación de servicio, su labor docente y sus reconocidas cualidades humanas, así como el vínculo heredado de su padre, Vicente Hernández Jiménez, Cronista Oficial de la Villa de Teror entre 1994 y 2006.

La antigua empresa que llevaba la gestión tenía una concesión de 50 años, de los que aún quedan 25

La Corporación también acordó conceder la insignia de oro de Teror a Global en reconocimiento a su trayectoria al servicio de la movilidad en Gran Canaria y a su contribución a la cohesión territorial de la isla. Desde el Consistorio destacan especialmente la importancia de sus servicios para la conexión de Teror con el resto de municipios y su colaboración durante las fiestas del Pino, cuando refuerza líneas y frecuencias para facilitar el desplazamiento de miles de visitantes y peregrinos hasta la Villa.

Por último, el pleno respaldó la concesión de otra insignia de oro a la Traída de los Arcos de Arbejales, coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario. Esta manifestación cultural, festiva y patrimonial, cuyos orígenes se remontan a 1918 y que quedó institucionalizada en 1951, constituye una de las principales señas de identidad del barrio de Arbejales y un ejemplo de patrimonio cultural inmaterial preservado gracias al esfuerzo de generaciones de vecinos y vecinas. En ella, los vecinos de la zona confeccionan arcos decorativos con ramas y flores que son trasladados en procesión hasta la plaza principal, acompañados por música tradicional.