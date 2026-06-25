Valleseco destina cerca de 893.000 euros a mejorar carreteras, parques y servicios municipales

Valleseco contará con cerca de 893.000 euros en inversiones destinadas a la mejora de infraestructuras, servicios públicos y espacios municipales en distintos barrios y núcleos del municipio. Las actuaciones se incluyen en el Plan de Cooperación y en la actualización de las obras contempladas en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdecan).

Estas propuestas serán abordadas en la sesión ordinaria del pleno municipal que el Ayuntamiento de Valleseco celebrará este viernes, 26 de junio, y en la que se someterán a aprobación diferentes proyectos considerados prioritarios para los próximos ejercicios.

En el marco del Plan de Cooperación Insular, la Corporación propondrá al Cabildo de Gran Canaria la ejecución de dos actuaciones. La primera consiste en la instalación de una estructura de cubierta en la Plaza de la Asociación Vecinal de Madrelagua, con una inversión prevista de 107.504 euros. La segunda contempla la adecuación del vial y la señalización del tráfico en la calle El Tabuco con Juan Doreste Casanova, con un presupuesto de 120.509 euros.

A estas inversiones se suma la modificación y actualización de las actuaciones incluidas en el Fdcan para las anualidades 2026 y 2027, que supondrán una inversión global de 664.687 euros. Este programa permitirá acometer obras de mejora viaria, saneamiento, acondicionamiento de espacios públicos y modernización de infraestructuras municipales.

Entre las actuaciones previstas destacan el acondicionamiento y mejora de diferentes viales en Lomo de Troyanas, La Palmita, La Farola, Lanzarote, El Zumacal y La Cancela. También se contemplan trabajos de saneamiento en varios puntos del municipio, la adecuación de zonas de aparcamiento, la mejora de espacios públicos y parques infantiles, la actualización de instalaciones eléctricas municipales y la ejecución de muros de contención.

Ayudas al estudio

El conjunto de estas intervenciones tiene como objetivo reforzar la seguridad y accesibilidad de la red viaria local, mejorar la prestación de los servicios públicos y atender necesidades detectadas en materia de equipamientos e infraestructuras en diferentes zonas del municipio.

Además del bloque de inversiones, el orden del día del pleno incluye la aprobación de las ayudas al estudio para el curso 2026-2027, la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana y varios encargos a la empresa pública Sendero del Valle S.L.U. para el mantenimiento de vehículos municipales y el apoyo logístico en la organización de actividades festivas.

La sesión también contempla el respaldo institucional a la declaración conmemorativa del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, así como el debate de distintas mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista. Estas mociones están relacionadas con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, la defensa y promoción del sector primario como herramienta de prevención de incendios forestales, el impulso de políticas de vivienda y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.