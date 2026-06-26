Agüimes abre aseos públicos adaptados para personas ostomizadas en Arinaga

Agüimes ha abierto al público los nuevos aseos de el Risco Verde, en Arinaga, una instalación municipal que incorpora por primera vez en el municipio un espacio específico para personas ostomizadas. El baño está diseñado para facilitar el vaciado y cambio de la bolsa recolectora en condiciones de higiene, autonomía y privacidad, según la información municipal. La actuación ha supuesto una inversión de 129.974,62 euros y ha sido ejecutada por la empresa Washington Leonardo.

Un nuevo servicio en el litoral de Arinaga

Los aseos se encuentran ya operativos tras la finalización de las obras de construcción. La instalación se ubica en uno de los puntos más frecuentados del frente costero de Arinaga, utilizado tanto por vecinos como por visitantes para el baño, el paseo y actividades de ocio al aire libre. Con esta apertura, la avenida marítima cuenta ya con tres aseos públicos, sumando el nuevo equipamiento de Risco Verde a los existentes en Los Barquillos y Soco Negro. El Ayuntamiento de Agüimes plantea incorporar espacios adaptados para personas ostomizadas en nuevas infraestructuras municipales y adaptar progresivamente las actuales cuando se acometan renovaciones.

Imagen de los nuevos aseos para ostomizados y para personas con movilidad reducida. / LP/DLP

Una instalación integrada en el entorno

El edificio tiene una sola planta y una superficie construida de 29,85 metros cuadrados. En su interior se distribuyen dos aseos adaptados para personas con movilidad reducida, un aseo adaptado para personas ostomizadas, un vestuario y un cuarto técnico. El proyecto se ha diseñado para integrarse en el entorno del paseo marítimo. La construcción aprovecha el desnivel de la parcela y queda encastrada en la zona ajardinada, alineada con el muro de piedra. Esta solución permite reducir el impacto visual del edificio y evita ocupar espacio peatonal en la avenida.

Materiales pensados para el ambiente marino

El diseño arquitectónico toma como referencia el entorno de los Hornos de Cal de Risco Verde e incorpora materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, adecuados para las condiciones del litoral. El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, visitó este viernes el nuevo equipamiento junto al concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, y la concejal de Parques, Jardines y Playas, Juani Martel.