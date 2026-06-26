El brunch de Gran Canaria que conquista por su propuesta gastronómica: croissants, brioches, tostas y bowls de açai
El establecimiento ofrece tanto opciones dulces como saldas, durante todos los fines de semana del verano
Los brunch siguen siendo uno de las alternativas elegidas por muchas personas para juntar el desayuno y el almuerzo en una comida. En Gran Canaria, hay diferentes establecimientos que ofrecen esta propuesta gastronómica y uno de ellos es Masebba, un nuevo establecimiento situado en el sur de la isla que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de un brunch completo
La creadora de contenido @taniapyetku lo ha visitado y no ha dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores, mostrando algunas de las opciones que se pueden disfrutar. "Nuevo lugar para brunchear en Gran Canaria", comenta.
Propuestas dulces y saladas
Según explica la creadora de contenido, Masebba ofrece brunch todos los fines de semana del verano a partir de las 11:00 horas, con una carta que combina opciones saladas y dulces para todos los gustos.
Durante su vista destaca el Flat Croissant, elaborado con un cruasán tostado en mantequilla acompañado de aguacate, jamón ibérico y huevo. El brioche de salmón acompañado de dos huevos "para romper por encima", lo califica como "10 de 10".
La carta también incluye diferentes tostas de diferentes sabores, tortitas cargadas de chocolate para los más golosos y bowls de açai o yogur para quienes buscan una opción más saludable. El croissant dulce relleno de mascarpone y fresas estofadas es una de las elaboraciones más originales del establecimiento.
Un rincón para disfrutar del brunch en el sur de Gran Canaria
Masebba está ubicado en el Centro Comercial El Portón, en la calle Las Retamas, 2, en Maspalomas. Se ha consolidado con una nueva opción para quienes buscan disfrutar de un brunch en el sur de Gran Canaria. Su carta combina productos clásicos con propuestas más creativas con el objetivo de ofrecer una experiencia gastronómica diferente.
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