El Cabildo de Gran Canaria destina un millón de euros para ayudar a Venezuela tras el terremoto

El Cabildo de Gran Canaria habilitará una partida inicial de un millón de euros para atender las necesidades derivadas del terremoto que ha sacudido Venezuela y ha causado numerosas víctimas y daños materiales. Así lo anunció este viernes el presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, al inicio de la sesión plenaria, en la que se guardó un minuto de silencio en homenaje a las personas fallecidas y como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano. También anunció tres días de luto oficial en la Isla y se colocaron crespones negros en las banderas..

"Venezuela mantiene con nosotros un profundo lazo de hermandad y, por lo tanto, hacemos llegar desde aquí nuestro pesar y nuestra solidaridad a las familias y a las instituciones venezolanas", manifestó el presidente insular antes del comienzo del pleno ordinario de junio.

En este sentido, el dirigente aseguró que el Cabildo se encuentra ya en coordinación con el resto de administraciones para articular la respuesta institucional ante la emergencia humanitaria y las cuantías de adaptarán a las necesidades reales. Según detalló, la coordinación de la ayuda corresponde en estos momentos al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, por lo que el Cabildo actuará de forma coordinada con el Ejecutivo central y autonómico para atender las demandas que puedan surgir en las próximas semanas.

Una respuesta adaptada a las necesidades

"Estamos a total disposición del Gobierno de España para ayudar de la forma que se considere, cuando se necesite y cuando se nos demande", anunció Morales, quien insistió en que la respuesta del Cabildo se adaptará a las necesidades reales que vayan trasladando las autoridades encargadas de gestionar la emergencia.

Como primera medida, el presidente anunció el inicio de los trámites administrativos para consignar un millón de euros destinado a sufragar actuaciones urgentes. Morales añadió que la institución valorará ampliar la ayuda «una vez se tenga constancia de la dimensión real de la catástrofe, los daños materiales, los daños humanos y la necesidad de aportar recursos para las familias".

Tras sus palabras, los consejeros presentes en el salón de plenos se pusieron en pie y guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano, al tiempo que se colocaban crespones negros en las tres banderas del salón de plenos, la insular, la autonómica y la española. Morales también anunció tres días de luto oficial en la Isla.