Un batido después del trabajo con Carla Barber: “Cuando la gente me pregunta cuándo voy a dejar de trabajar, digo: nunca”

Después de un día entero de consulta, Carla Barber no parece una persona que venga de trabajar desde las ocho y media de la mañana. O, mejor dicho, sí lo parece, pero en el sentido menos tópico de la palabra cansancio: tiene la energía de quien todavía está habitando su oficio cuando ya se ha quitado la bata. Quedamos para hacer un after work, ponernos al día y bajar el ritmo con un batido proteico de por medio. Ella acepta el plan con naturalidad, como si el descanso también tuviera que tener algo de disciplina.

Venimos de la clínica de Las Palmas de Gran Canaria, donde todo parece estar en transición hacia algo más grande. Hay reformas, movimiento, futuro. “Aquí tenemos 1.200 metros cuadrados”, cuenta, y explica que el espacio crecerá hacia un concepto más integral: habitaciones en suite, días de cuidado, bienestar y seguimiento. No habla de belleza como una superficie, sino como una consecuencia de muchas capas: salud, hábitos, analíticas, hormonas, descanso, nutrición. “Mi próximo proyecto es ya centrarnos en longevidad”, adelanta.

La longevidad como próximo territorio

Carla vive entre Gran Canaria y Madrid. En la capital está la sede principal de su clínica; en la isla, un proyecto que quiere convertir en una primera clínica con hospedaje. “Viene de la mano de la nueva línea de suplementación que lanzamos en septiembre, que se llama Mater”, dice. Vitamina D, vitamina K, magnesio, creatina, proteína. Lo enumera con la precisión de quien ya tiene el mapa trazado en la cabeza.

Pero insiste en algo: “Siempre teniendo la base médica”. La palabra médica aparece muchas veces durante la conversación. Más que como escudo, como raíz. Habla de endocrinología, de analíticas, de valores, de mujeres en perimenopausia. Habla de calidad de vida. Y, aunque su nombre conviva desde hace años con la industria de la imagen, ella intenta llevar la conversación a otro lugar: al paciente.

“Para mí lo primero es el paciente”, afirma. “La gente llama cliente, pero para mí siempre va a ser paciente”. Esa distinción, en su caso, no es menor. Define una manera de estar en el negocio sin nombrarlo solo como negocio.

“Siempre me gustó mucho la belleza”

No le interesa recrearse demasiado en el principio, porque esa historia ya se ha contado muchas veces. Pero sí recuerda el momento en el que la medicina y la estética se cruzaron en su vida. “Siempre me gustó mucho la belleza y toda la parte estética y artística que trae consigo”, explica. Estudió Medicina porque le parecía una forma hermosa de ayudar. Su padre era médico y en el colegio hizo voluntariado con personas mayores y niños con discapacidad. “Ahí me di cuenta de que me gustaba mucho ayudar”.

Luego llegó la carrera, la cirugía, la medicina estética y una decisión que todavía la persigue en titulares ajenos: dejar aparcada la especialidad de cirugía plástica para centrarse en la medicina estética. Ella matiza: “Prefiero decir pararla que dejarla”. Estaba en tercer año de residencia en Alemania, ya había hecho un máster en medicina estética y la consulta empezó a llenarse. “Dije: o hago una cosa o hago la otra”.

No lo cuenta como una derrota. Tampoco como una renuncia definitiva. “En algún momento lo terminaré”, asegura. Pero admite que, si tuviera que señalar algo que hoy haría distinto, sería haberse centrado antes en la parte académica. “Para mí fue un fracaso haberme centrado solo en el tema de trabajar y no tanto en el tema médico como tal”, reconoce. Ahora prepara su tesis doctoral y lo vive casi tarde, aunque tenga 36 años. “La gente me dice: cómo vas a decir eso si tienes 36 años y vas a tener tu PhD”.

Fracasos que no se llaman fracaso

La palabra fracaso aparece en la mesa como aparece el hielo en el batido: sin dramatismo, pero haciendo ruido. Carla no la niega. “Sí, con muchos, la verdad”, responde cuando se le pregunta si también ha conocido el reverso del éxito. Habla de la pandemia, de meses de cierre, de momentos en los que la estructura empresarial no funcionaba como debía, de beneficios que no eran los esperados o de etapas en las que el mercado crecía y la empresa no lo hacía al mismo ritmo.

Pero no parece alguien que se quede demasiado tiempo en la caída. “No me lo tomo como fracaso, me lo tomo como lección de vida”, dice. “De eso se aprende, los éxitos se disfrutan”.

Este año, asegura, las clínicas están experimentando “un crecimiento de más de un 20%”. Y atribuye parte de esa rentabilidad a una forma propia de hacer medicina estética. “Nunca hacemos algo porque esté de moda o porque marketinianamente queramos vender”, sostiene. Hay tratamientos que no incorpora porque, tras probarlos, no cumplen sus estándares. “Tiene que tener un mínimo de resultado, coste, beneficio. Y no lo tiene”.

El foco, el ruido y la piel

La conversación deriva entonces hacia el precio de estar expuesta. Carla diferencia sus tres facetas; médica, empresaria y comunicadora, pero añade una cuarta, la más incómoda: el personaje público. “La de personaje público es la que más dolor de cabeza me da”, confiesa. No se arrepiente del pasado mediático porque, dice, no estaría donde está sin eso. Pero sí de la ingenuidad con la que pensó que todo lo que contaba sería interpretado como ella lo contaba.

Recuerda un episodio concreto: una pegatina en la oreja de su hijo pequeño recomendada por un médico para corregir una pequeña deformidad. El titular que encontró después fue otro: “Carla Barber somete a su hijo de dos años a un procedimiento estético”. “La diferencia que hay de ese titular a la realidad”, lamenta.

Ese aprendizaje le ha cambiado la forma de exponerse. “Soy una persona muy impulsiva, entonces hay cosas que podría no haber dicho”, admite. No porque creyera estar mintiendo, sino por el eco posterior. “Lo que queda al final en la red, se queda para siempre”.

También ha aprendido a no mirar. Cuando alguien le manda vídeos o mensajes diciéndole que están hablando de ella, no los abre. “No ponerte a mirar cosas que te puedan molestar”, resume. No presume de invulnerable: “Si me pillas en un día que estoy un poquito más de bajón, me afecta”.

“Soy médico, luego empresaria”

La competencia profesional también aparece en la conversación, pero Carla procura no alimentarla. “A mí me hace sentir bien”, dice sobre quienes hablan mal de ella en el sector. “Significa que estoy haciendo las cosas de tal manera que compañeros que se dedican a lo mismo necesitan hablar mal de mí cuando ni siquiera me conocen”.

Tiene 36 empleados y se define como una jefa que predica con el ejemplo. “No le pido a mis empleados nada que yo no haga”. Dice que su equipo es “familia”, que intenta premiar el esfuerzo y que también ha tenido que aprender a no implicarse demasiado en la vida personal de todos.

La frase sale rápida, con esa mezcla de humor y saturación que aparece cuando alguien enumera una vida demasiado llena. Tiene dos hijos pequeños, entrena, lee y no ve televisión. “Lo único que no hago en mi vida es ver la televisión”.

Medicina estética sin pedir perdón

En la sala de espera, antes de la entrevista, se percibe algo parecido al fenómeno fan. Ella prefiere llamarlo “fenómeno amor”. “Vienen con una ilusión increíble”, dice. Hay pacientes que lloran al verla. Hay otros que llegan con pudor, sobre todo en Canarias, donde todos parecen poder encontrarse con alguien conocido. Carla no entiende del todo ese miedo: “No estás haciendo nada malo”.

Para ella, la medicina estética ha dejado de pertenecer solo al mundo de los famosos o de la gente con mucho poder adquisitivo. “Muchos creen que la gente que viene a nuestro centro es gente rica y no. Es gente de clase media que prioriza su bienestar”. Unos viajan, otros fuman, otros salen a cenar, otros ahorran para verse mejor. “Yo creo que hay que respetarlo todo en la vida”.

Ahí aparece quizá la Carla más pedagógica: la que intenta quitar tabúes sin convertir la estética en obligación. “Complejos tenemos todos”, afirma. Y si un complejo puede mejorarse, si alguien quiere hacerlo y tiene la opción, “¿por qué no?”.

La honestidad y la curva

Carla se define como directa, segura, a veces tajante. “Tengo las ideas tan claras que puede parecer”, concede. Pero insiste en que cada vez se siente más honesta, más abierta y menos inocente. También menos dispuesta a juzgar. “Yo nunca juzgo a nadie”, dice. “Me han juzgado tanto y lo he pasado muy mal por eso que nunca le haría a alguien lo que no querría que me hicieran a mí”.

Con los años, también ha aprendido que la verdad necesita forma. “Con la honestidad hay que tener un poquito de mano izquierda y saber decir las cosas”. Lo resume con una imagen prestada: “No hay que coger el camino recto, hay que coger la línea curva a veces”.

Se acaba el batido y Carla sigue hablando con la intensidad de quien todavía tiene consulta por dentro. Dice que su trabajo es emocionante, que ayudar a alguien a sentirse mejor es “flipante”, que recibe mucho amor de los pacientes. Entonces aparece la pregunta inevitable: cuándo parar. Ella ni siquiera duda.

“Cuando me preguntan cuándo vas a dejar de trabajar, digo: nunca”.