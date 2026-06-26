El Centro de Formación Permanente de la ULPGC ofrecerá 11 títulos propios y 32 microcredenciales en el curso 2026-2027

El nuevo Centro de Formación Permanente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pondrá en marcha durante el curso académico 2026-2027 una oferta compuesta por 11 títulos propios y 32 microcredenciales universitarias. Esta programación tiene como objetivo dar respuesta, de forma ágil y flexible, a las necesidades de formación continua de los profesionales vinculados a sectores estratégicos del Archipiélago canario.

La oferta de títulos propios incorpora seis nuevas propuestas formativas, que se suman a otras cinco que renuevan su continuidad un curso más. Entre las novedades figuran cuatro programas de Experto Universitario y dos Másteres de Formación Permanente, todos ellos orientados a la especialización profesional.

Los nuevos estudios son el Experto Universitario en Investigación, Innovación y Transferencia en Educación, con 40 plazas y modalidad presencial; el Experto Universitario en Gestión de la Movilidad Aérea y Espacial, con 25 plazas y modalidad no presencial; el Experto Universitario en Relaciones Laborales en Continua Evolución: contratación, negociación colectiva, salud organizacional, seguridad social y procesal laboral, con 25 plazas y modalidad presencial; el Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje, con 15 plazas y modalidad presencial; el Máster de Formación Permanente en Musicoterapia, con 35 plazas y modalidad semipresencial; y el Máster de Formación Permanente en Paisaje, con 30 plazas y modalidad presencial.

A estos se suman cinco títulos propios que continúan impartiéndose tras su buena acogida en ediciones anteriores, centrados en ámbitos como la enfermería escolar, la lengua de signos, la ingeniería de confiabilidad, la actividad física y el deporte, y la asesoría fiscal.

En conjunto, la ULPGC ofertará 350 plazas para cursar títulos propios durante el próximo curso. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto para parte de la oferta y permanecerá disponible, según la titulación, hasta diciembre de 2026.

Impulso a las microcredenciales universitarias

El Centro de Formación Permanente reforzará además su apuesta por las microcredenciales universitarias, un modelo de formación ya consolidado en distintos países europeos que permite diseñar itinerarios personalizados mediante cursos de corta duración, acumulables y adaptados a las necesidades profesionales de cada estudiante.

Para el curso 2026-2027 se ofertarán un total de 32 microcredenciales, de las que 23 son de nueva creación, mientras que las nueve restantes corresponden a programas estrenados durante el presente curso académico y que han registrado una elevada demanda.

Entre las principales novedades destacan las 13 microcredenciales desarrolladas conjuntamente con la Universidad de La Laguna (ULL) y el Servicio Canario de Empleo, que se impartirán en modalidad semipresencial. Estas acciones formativas estarán orientadas a la transformación digital de las administraciones públicas e incluirán contenidos relacionados con nuevas tecnologías, competencias digitales, trabajo colaborativo, implantación de sedes electrónicas y mejora de la atención a la ciudadanía, entre otros.

Asimismo, la ULPGC y la ULL ofertarán siete microcredenciales específicas sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que se impartirán en modalidad no presencial.

La programación también incorpora la microcredencial en Gestión Territorial de Emergencias y Protección Civil, organizada junto al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en modalidad semipresencial; la microcredencial English for Public Speaking and Dissemination Purposes, de carácter no presencial; y la microcredencial en Acreditación en Experimentación Animal, desarrollada en colaboración con la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias.

El resto de la oferta corresponde a microcredenciales que continúan tras el éxito obtenido durante el curso actual, especialmente entre profesionales de los ámbitos de la biblioteconomía, la gestión cultural y las unidades de información.

Al igual que sucede con los títulos propios, el plazo de inscripción para las microcredenciales permanecerá abierto entre los meses de junio y diciembre de 2026.