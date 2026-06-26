Coalición Canaria propone en San Bartolomé una hoja de ruta para planificar los recursos de personas mayores

Coalición Canaria llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una moción para que las fuerzas políticas del municipio asuman una hoja de ruta común en materia de atención a personas mayores y dependientes. La propuesta, defendida por el portavoz del grupo municipal, Alejandro Marichal, plantea dar continuidad durante los próximos años a los proyectos sociosanitarios impulsados desde la Concejalía de Servicios Sociales y El Mayor, con independencia de los cambios que puedan producirse en futuros gobiernos.

Un acuerdo para dar continuidad a los proyectos

La iniciativa busca fijar una planificación compartida para la política municipal dirigida a los mayores. Según Marichal, el objetivo es que la moción sirva para “marcar la hoja de ruta de la política del mayor para los próximos años” y que todos los grupos se comprometan a culminar los proyectos ya iniciados y a desarrollar los recursos que aún están pendientes.

El portavoz nacionalista sostiene que la atención a las personas mayores debe abordarse como un compromiso de municipio. En ese sentido, defiende que la planificación no dependa del color político del gobierno de turno, sino de una estrategia mantenida en el tiempo para responder a las necesidades de las familias.

Centros de Alzheimer y residencia de mayores

La moción incluye el impulso de los centros especializados para personas con Alzheimer previstos en Aldea Blanca y San Fernando, así como la contratación del proyecto de la futura Residencia de Mayores y su centro de día anexo. También plantea solicitar al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias que incorporen definitivamente esta infraestructura al III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, con el fin de facilitar su financiación.

La propuesta enlaza con el trabajo desarrollado durante este mandato por el área de Servicios Sociales y El Mayor. Según expone Coalición Canaria, el departamento ha impulsado la redacción del proyecto de la residencia, ha mantenido reuniones con el Cabildo de Gran Canaria para lograr su inclusión en la planificación sociosanitaria y ha reservado 18 millones de euros para garantizar la construcción del edificio si finalmente no se ejecuta con financiación autonómica o insular.

Déficit de plazas y demanda vecinal

El grupo municipal enmarca la iniciativa en una necesidad que considera creciente. Gran Canaria presenta un déficit estimado de 1.400 plazas sociosanitarias, mientras que la construcción de una residencia de mayores en San Bartolomé de Tirajana constituye una reivindicación histórica en el municipio.

Esa demanda cuenta, según la moción, con el respaldo de 7.101 firmas vecinales y con la reciente petición de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA ALMA’S, que ha reclamado acelerar los recursos destinados a las personas afectadas por esta enfermedad.

Alejandro Marichal afirma que “si todas las administraciones remamos en la misma dirección” será más fácil ofrecer a los mayores la atención que necesitan. El portavoz concluye que lo relevante no es quién gobierne, sino que exista una planificación compartida que permita convertir estos proyectos en recursos reales para las familias de San Bartolomé de Tirajana.