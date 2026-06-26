Dónde combatir el calor en las medianías del Sureste

La piscina municipal de Temisas abrirá sus puertas este sábado, 27 de junio, inaugurando la temporada de verano en este espacio recreativo de la zona alta de Agüimes, que permanecerá operativo hasta el próximo 27 de septiembre.

La instalación estará abierta todos los días, de 11.00 a 19.00 horas, hasta el 8 de septiembre. A partir de esa fecha y hasta el cierre de temporada, el recinto funcionará únicamente los fines de semana, manteniendo el mismo horario.

La reapertura llega tras las actuaciones de mejora realizadas durante el último año, entre las que destacan trabajos de mantenimiento general, el pintado de las instalaciones y la renovación de la fontanería en la sala de máquinas. También se han incorporado nuevas papeleras y un equipo de sonido destinado a las sesiones de Aquagym, que volverán a celebrarse cada viernes de 10.00 a 11.00 horas con monitor especializado y una cuota mensual de 8 euros.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, visitaron este jueves la piscina para supervisar el estado del recinto y los preparativos previos a la apertura.

La piscina cuenta con un aforo máximo de 80 personas, 34 hamacas y 14 sombrillas, y dispone de dos socorristas durante todo el horario de apertura. Además, incorpora un desfibrilador para atender posibles emergencias.

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El acceso podrá realizarse mediante entrada individual, con un coste de 2 euros, o a través de un bono de 10 usos por 10 euros. El pago se efectuará directamente en la entrada, sin sistema de reserva previa.