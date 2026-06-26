Cortes de tráfico por el Rallye Ciudad de Telde: horarios, recorrido y zonas afectadas este fin de semana

El Ayuntamiento de Telde ha informado de las principales afecciones al tráfico y de las medidas de seguridad previstas con motivo del inicio del 50.º Rallye Ciudad de Telde, que se celebra este fin de semana y que conmemora medio siglo de historia de una de las pruebas automovilísticas de referencia en Canarias.

La competición comenzará este viernes, 26 de junio, con la ceremonia de salida, prevista a las 19.30 horas en la plaza de San Juan, donde se presentarán oficialmente los 125 equipos participantes.

Tras este acto, los vehículos se desplazarán hasta La Mareta, desde donde empezarán a salir a partir de las 21.15 horas en dirección al primer tramo cronometrado, el TC1 Ciudad de Telde – 50 Aniversario. Se trata de un recorrido urbano de 2,783 kilómetros diseñado especialmente para esta edición conmemorativa.

Cortes desde las 20.00 horas

Los principales cortes de circulación comenzarán aproximadamente a las 20.00 horas para garantizar la seguridad de participantes, organización y público. El acceso de vehículos quedará restringido en las siguientes zonas:

Rotonda de El Cubillo.

Rotonda de la Máquina del Azúcar.

Barrio de Tara.

Mayorazgo.

Higuera Canaria.

Siete Puentes.

El tramo se iniciará tras la salida de los equipos desde La Mareta en dirección a El Cubillo, donde comenzará oficialmente la competición. El recorrido continuará por la subida hacia la Máquina del Azúcar, el barrio de Tara, la rotonda del Ídolo de Tara, la calle Canarios, la zona de la Ermita, Mayorazgo, la calle Lombarda, Vuelta de López y la vía principal de Higuera Canaria, hasta finalizar en Siete Puentes.

La organización prevé que el tramo concluya alrededor de las 23.30 horas. A partir de ese momento comenzará la reapertura progresiva de las vías afectadas.

Recomendaciones para vecinos y visitantes

El Ayuntamiento recomienda planificar con antelación los desplazamientos y evitar acceder a las zonas afectadas una vez establecidos los cortes de tráfico.

También recuerda la importancia de respetar las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil, la organización y el personal de seguridad, así como situarse únicamente en las zonas habilitadas para el público. La zona de la Máquina del Azúcar será uno de los puntos con mejor visibilidad para seguir el tramo en condiciones de seguridad.

El rally continúa el sábado

La competición se reanudará el sábado, 27 de junio, a partir de las 08.35 horas, con la disputa de nueve tramos cronometrados distribuidos en tres pasadas por los recorridos de Agüimes – Era del Cardón, Los Moriscos – Ojos de Garza y Los Picos – Las Vegas. Este último será el TC Plus de la prueba.

Durante la jornada del sábado se producirán cortes temporales de circulación en las carreteras afectadas por el itinerario del rally. Por ello, se recomienda consultar previamente los horarios establecidos por la organización, atender la señalización provisional y seguir las indicaciones de los dispositivos de seguridad desplegados.

El Ayuntamiento de Telde agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las restricciones temporales necesarias para el desarrollo de la prueba e invita a disfrutar de esta edición histórica del Rallye Ciudad de Telde con responsabilidad.

Para cualquier información relacionada con la prueba o con las incidencias de tráfico, la ciudadanía puede dirigirse al correo electrónico info@telde.es o contactar con la Policía Local de Telde.