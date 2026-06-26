BNR-Primero Canarias reclama más personal para la oficina comarcal del INSS

Gáldar ha vuelto a reclamar al Estado una solución para la oficina comarcal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), situada en el municipio y encargada de atender a vecinos del norte de Gran Canaria, desde La Aldea de San Nicolás hasta Moya. El Pleno municipal aprobó este jueves, por unanimidad, una moción impulsada por BNR-Primero Canarias para exigir el refuerzo inmediato de la atención presencial en un servicio que, según la formación, funciona actualmente con una sola funcionaria de cara al público pese a disponer de cinco plazas en plantilla.

Una oficina comarcal con falta de personal

La situación de la sede del INSS en Gáldar se ha convertido en una preocupación recurrente para el Ayuntamiento. La moción aprobada es la tercera que eleva la institución municipal para reclamar una respuesta al Estado. El problema, según expuso el grupo proponente, se ha agravado por la falta de cobertura de vacantes y por el incremento de competencias asumidas por la Seguridad Social en los últimos años, entre ellas la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

El presidente de la Ejecutiva Nacional del BNR y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, señaló que el Ayuntamiento recibe de forma habitual quejas de vecinos por las dificultades para ser atendidos. Sosa defendió que la reclamación no se dirige contra el personal que trabaja en la oficina, sino contra la falta de respuesta de la Administración estatal para cubrir las plazas previstas.

Retrasos en trámites esenciales

La falta de personal está generando demoras para realizar gestiones vinculadas a prestaciones, pensiones y otros trámites de la Seguridad Social. Según la moción, muchos usuarios deben esperar semanas o incluso meses para conseguir atención, una situación que afecta de manera especial a las personas mayores y a quienes tienen más dificultades para utilizar los canales digitales.

El portavoz del grupo de gobierno y presidente de la Ejecutiva Local del BNR en Gáldar, Julio Mateo Castillo, explicó durante el debate plenario que la oficina cuenta con cinco plazas, pero solo dos están cubiertas y una de esas personas permanece de baja. En la práctica, añadió, una única funcionaria atiende presencialmente a la población del norte de la isla.

Riesgo de desplazamientos a otras oficinas

El Ayuntamiento también advierte de que las dificultades para obtener cita previa están derivando a usuarios hacia otras oficinas de Gran Canaria, lo que complica el acceso a un servicio público básico para vecinos de municipios alejados de la capital. BNR-Primero Canarias considera que esta situación puede interpretarse como un deterioro progresivo de la sede comarcal de Gáldar.

Sosa afirmó que, si en el plazo de un mes no hay respuesta por parte del Ministerio y de la Delegación del Gobierno, la formación pasará de las mociones a las acciones públicas. El alcalde sostuvo que el norte de la isla necesita una atención presencial adecuada y que el Ayuntamiento no aceptará que la sede continúe funcionando por debajo de sus recursos previstos.

La moción aprobada solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social que refuerce de forma inmediata la oficina de Gáldar, pide el respaldo de la Mancomunidad del Norte y de la FECAM, y acuerda trasladar la reclamación a la Delegación del Gobierno en Canarias, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Dirección Provincial del INSS. El objetivo es lograr una solución para un servicio que atiende a miles de ciudadanos del norte de Gran Canaria.