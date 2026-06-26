Guía encara la primera fase del saneamiento de La Peñilla

El Ayuntamiento de Guía ha iniciado la redacción de la primera fase del proyecto de saneamiento de La Peñilla, una zona de las medianías situada en el entorno de El Palmital. La actuación responde a una demanda vecinal relacionada con la mejora de los servicios básicos y forma parte de las intervenciones municipales previstas para extender infraestructuras esenciales a los barrios del municipio.

Un proyecto para las medianías de Guía

La iniciativa se encuentra todavía en fase de redacción, por lo que el Consistorio trabaja en la definición técnica de esta primera etapa antes de su futura ejecución. El objetivo es avanzar en una solución de saneamiento para La Peñilla, un núcleo donde los residentes han trasladado durante años la necesidad de contar con una infraestructura adecuada.

El concejal de Saneamiento, José Manuel Santana, explicó que el proyecto parte del trabajo desarrollado con los vecinos y con los servicios técnicos municipales. Según indicó, representantes municipales visitaron la zona junto al concejal de Obras, Juan Jiménez, el técnico municipal y residentes del barrio para conocer sobre el terreno las necesidades existentes y estudiar posibles soluciones.

Trabajo técnico y búsqueda de financiación

Santana señaló que la redacción de esta primera fase supone un avance dentro del procedimiento, aunque el Ayuntamiento mantiene abierta la búsqueda de financiación para poder ejecutar la actuación. El edil destacó que el proceso se está desarrollando con aportaciones vecinales y con la valoración técnica necesaria para adaptar el proyecto a las características del entorno.

Desde el grupo de gobierno se enmarca esta intervención en la planificación municipal orientada a mejorar los servicios públicos en los distintos barrios de Guía. La actuación en La Peñilla se suma a esa línea de trabajo, centrada en reforzar infraestructuras básicas y atender necesidades pendientes en zonas alejadas del casco urbano.