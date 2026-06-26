Jared Carballo, encargado del estudio osteoarqueológico de Ayraga: "la canariedad está en ebullición con fenómenos como Quevedo, no solo puede verse desde lo folclórico"

¿Cómo llegó a interesarse por el estudio de restos humanos?

Nací un 18 de mayo, el día de los museos, así que por mi cumpleaños mi madre siempre me llevaba a los museos. Además, mis abuelos también me inculcaron el interés por la Historia y por el pasado indígena de Canarias. Por ello tuve claro que quería estudiar la carrera de Historia y, una vez dentro, decidí especializarme en excavaciones arqueológicas. Al principio no estaba seguro de la época ni del lugar en el que quería especializarme, pero como restos humanos hay de cualquier época y en cualquier sitio, vi que era una oportunidad abierta para poder explorar muchos lugares. Como me interesa conocer el pasado a través de la voz protagonista de los cuerpos, elaboré mi tesis doctoral sobre las actividades cotidianas en el norte de África, Canarias, Marruecos y Egipto a partir de restos humanos.

Parte de su formación ha sido en el extranjero, ¿cómo se ve desde fuera la arqueología canaria?

Actualmente estoy haciendo una estancia de investigación de dos años en la Universidad de Leiden, que es uno de los centros más potentes a nivel de arqueología en el mundo. Allí no son conscientes de la relación que tiene Canarias con Holanda. De hecho, hice una ponencia hace poco hablando sobre esas conexiones, porque mi actual proyecto trata sobre la expansión atlántica en época de la colonización y descubrí que tenemos muchas conexiones, sobre todo por la industria azucarera. De hecho, Pieter van der Does, que era de Leiden, atacó Las Palmas de Gran Canaria y se llevó una de las campanas de la Catedral de Santa Ana. Ellos solo tienen a Canarias como destino turístico, pero no conocen las relaciones históricas.

"Contamos con la suerte de que en Canarias la sociedad está interesada en conocer su pasado" Jared Carballo — Doctor en Arqueología e investigador posdoctoral especializado en el estudio de restos humanos

Aquí, en Canarias, ¿son suficientes las investigaciones arqueológicas?

Siempre falta financiación. Al final, como ocurre con la cultura y con las artes, es un sector en el que somos dos ratas peleándonos por un churro. Pero contamos con la suerte de que en Canarias la sociedad está interesada en conocer su pasado, algo que no ocurre tanto en otras comunidades autónomas de España. Eso hace que desde las administraciones públicas haya cierto nivel de financiación. Pero en Canarias todavía falta mucho por hacer en cuanto a investigación de nuestro pasado y ahora estamos empezando a ver cambios.

Jared Carballo durante las Jornadas de Arqueología e Identidad en Santa María de Guía. / J.PEREZ CURBELO

¿Qué historias pueden contar los huesos humanos?

El hueso, mientras está vivo, se va adaptando a las condiciones de vida que tenemos y a las enfermedades que sufrimos. Gracias a ello podemos estimar el sexo, la edad de la persona, cuándo murió, cuánto medía, incluso su masa corporal. Luego se puede estudiar cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, como puede ser la actividad física, los músculos que utilizaba esa persona en su día a día y las modificaciones que sufrió a causa de enfermedades degenerativas como la artrosis. También tenemos patologías que se producen en los dientes y que tienen que ver con la alimentación, y podemos estudiar la violencia a través de las lesiones que sufrían.

¿Qué cuentan los huesos sobre las momias de Ayraga?

Hemos podido ver que se trata de una población con actividades cotidianas muy intensas a nivel físico, porque aparecen con músculos muy marcados y con una dieta muy abrasiva, algo bastante frecuente en las poblaciones indígenas. Además, tenemos varios casos de personas de avanzada edad, de más de 70 años, y dos de ellos aparecen con traumatismos frontales.

¿Cómo son las tumbas que se han encontrado en este yacimiento?

Lo interesante de Ayraga es que coexisten distintas tipologías de tumbas. Se han podido estudiar un total de 40 unidades funerarias. Tenemos tanto cuevas como monumentos funerarios hechos con piedra y tendremos que ver con dataciones de radiocarbono si son del mismo momento o no. Porque en Gran Canaria, a diferencia de otras islas, sí que se ha podido estudiar muy bien este fenómeno por parte de otros investigadores. Por ello se sabe que al principio los cuerpos se enterraban en cuevas, luego aparecieron los túmulos funerarios y por último aparecieron las cistas, que son una especie de tumbas excavadas y delimitadas con piedra. Estas tipologías no aparecen en el resto de islas.

¿Qué papel juega la divulgación científica que lleva a cabo a través de las redes sociales para que la ciudadanía se acerque a la arqueología?

Es clave porque nos permite una cercanía con la sociedad. Nosotros, que tenemos una perspectiva interior de la academia, a través de los vídeos que hacemos para las redes podemos trasladar toda esta información a la sociedad y, además, nos permiten tener un contacto directo con las expectativas y opiniones que tiene la gente. Yo he podido percibir que cada vez que utilizo la palabra "colonial" hay muchísimos comentarios negativos al respecto diciendo que Canarias no fue colonia. Yo me refiero más a otra cuestión que tiene que ver con la colonización y con ese periodo de encuentro entre distintos pueblos. Pero también encuentras las percepciones que hay detrás de la población, algo que me parece interesante.

¿Cree que la sociedad muestra interés en las investigaciones arqueológicas?

En general sí, porque la gente siente una vinculación identitaria con su pasado indígena. La gente se interesa muchísimo y es agradecida con el trabajo que estamos haciendo, tanto por la parte de la investigación como de la difusión por redes. Así que con eso me siento superafortunado, porque en otras partes del mundo esto no sucede tanto.

«Estamos intentando que la historia de canarias ocupe el lugar que se merece en los libros» Jared Carballo — Doctor en Arqueología e investigador posdoctoral especializado en el estudio de restos humanos

¿La historia de Canarias se conoce lo suficiente?

Está claro que hay una colonialidad en el sentido de cómo se ha generado el conocimiento en toda la historia nacional y es que no se conoce la historia de Canarias, ni la prehispánica ni la histórica. Por eso, cuando a la gente se le enseñan cuestiones arqueológicas de aquí, se queda fascinada por los fenómenos únicos que tenemos. Incluso mucha gente de la Península ha terminado trabajando en la arqueología de las Islas. Canarias tuvo un papel central como puente entre Europa y América, por lo que tenemos conexión directa con muchísimas partes del mundo, más incluso que muchas zonas de la península. Y tenemos muchos más conocimientos de estos sitios, pero no conocemos lo nuestro. Entonces estamos intentando que esa historia, que tiene una gran importancia porque, como digo, hemos sido un centro neurálgico a nivel comercial, vuelva a ocupar el lugar que se merece en los libros de texto.

¿La globalización ha acabado con la identidad canaria?

Hay un fenómeno de postcanariedad que quizás hay que replantear, porque siempre se ha defendido la identidad canaria desde un punto de vista folclórico. Pero creo que la identidad canaria está en completa ebullición. Lo estamos viendo con fenómenos como Quevedo y muchísimos cantantes que están tomando ese papel central en la producción de la cultura canaria. Por tanto, hay que entender la identidad canaria como una constante transformación, no solo motivada por fenómenos globales, sino también por fenómenos que se empiezan a producir con lenguajes propios que tenemos y que se deben a esa propia mezcla cultural que siempre hemos tenido. Creo que está también bien plantearlo incluso desde lo urbano y desde esa mezcla con la ruralidad. Por tanto, me parece interesante lo que está pasando ahora mismo a nivel identitario y cultural.