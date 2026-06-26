Lopesan proyecta 326 nuevas viviendas de alquiler en Mogán y San Bartolomé de Tirajana

El Grupo Lopesan prevé incorporar 326 nuevas viviendas de alquiler en el sur de Gran Canaria mediante tres promociones residenciales en los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. La inversión total supera los 52 millones de euros y los proyectos se desarrollarán de forma escalonada hasta 2028, según la información difundida por la compañía.

Tres promociones en el sur de la isla

El plan residencial contempla dos actuaciones en Arguineguín, dentro de la urbanización Loma de Pino Seco, y una tercera en San Fernando de Maspalomas, en la zona de Bellavista. La empresa vincula esta iniciativa a la necesidad de ampliar la oferta de vivienda en núcleos turísticos donde existe demanda residencial por parte de familias y trabajadores.

La primera fase se encuentra en ejecución en Loma de Pino Seco, en el municipio de Mogán. Este complejo contará con 59 viviendas de protección oficial, destinadas íntegramente al alquiler tasado. La inversión prevista asciende a 10 millones de euros y la entrega está programada para finales de 2026.

Las viviendas proyectadas tendrán, en su mayoría, tres dormitorios, dos baños, garaje y trastero. También se incluyen unidades tipo ático de dos dormitorios con terraza. La promoción se ha diseñado con dependencias exteriores, zonas comunes interiores para el tránsito vecinal y una imagen arquitectónica basada en fachadas blancas con elementos en tonos rojizos y grises.

Imagen de cómo quedarían el salón y la cocina de las viviendas de Pino Seco. / LP/DLP

Nueva fase en Arguineguín

El segundo proyecto se ubicará en una parcela colindante a la primera promoción, también en Loma de Pino Seco. La actuación prevé la construcción de 71 viviendas destinadas al alquiler protegido, además de aparcamientos, trasteros y unidades tipo ático.La inversión estimada para esta segunda fase ronda los 12 millones de euros. El Grupo Lopesan prevé iniciar las obras después del verano de 2026 y calcula que el inmueble podrá estar finalizado en diciembre de 2027.

La ubicación de ambas promociones en Arguineguín se sitúa cerca de la autopista, de áreas comerciales, de la playa y de equipamientos públicos como la biblioteca municipal, colegios y el centro de salud. Estos elementos refuerzan el carácter residencial de la zona y su conexión con servicios básicos.

196 viviendas en San Fernando de Maspalomas

La tercera actuación se desarrollará en Bellavista, en San Fernando de Maspalomas, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. El proyecto contempla 196 viviendas en régimen de alquiler y una inversión cercana a los 30 millones de euros.

La compañía espera comenzar las obras durante el verano de 2026 y fija la finalización para finales de 2028. Bellavista es una de las áreas residenciales y comerciales consolidadas del sur de Gran Canaria, con acceso próximo a servicios públicos, zonas comerciales y equipamientos de uso cotidiano.

Más de tres décadas de actividad residencial

Con estas tres promociones, El Grupo Lopesan elevará su actividad residencial en Gran Canaria, donde afirma haber promovido 1.361 viviendas durante las últimas tres décadas. Esa cifra incluye actuaciones en Las Palmas de Gran Canaria, con 266 viviendas en Lomo Los Frailes y Ciudad del Campo; en San Bartolomé de Tirajana, con 778 hogares en Bellavista y El Hornillo; y en Mogán, con 317 inmuebles desarrollados en distintas fases en Arguineguín.

La incorporación de las 326 nuevas viviendas previstas entre 2026 y 2028 amplía la oferta residencial en dos municipios turísticos del sur de la isla. El plan se enmarca en un contexto de presión sobre el acceso a la vivienda en zonas con alta actividad económica y busca facilitar opciones de alquiler en áreas próximas a los principales centros de trabajo.