Mogán
Mogán instaura un programa para incentivar la identidad canaria en las escuelas
El proyecto prevé una sesión plenaria escolar, visitas a las Casas Consistoriales y talleres vinculados a juegos y tradiciones canarias
Mogán incorporará el próximo curso escolar 2026/2027 el proyecto “Semillas de Canariedad”, una iniciativa de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán dirigida al alumnado de 6º de Primaria para trabajar en las aulas la identidad y los valores vinculados a la cultura canaria. La propuesta fue presentada durante el último Consejo Escolar Municipal del curso, celebrado en el CEIP Playa de Mogán.
Un proyecto aún en fase de diseño
La concejala de Educación y Juventud, Emily Quintana, presidió el encuentro junto al equipo técnico de su área. En la reunión participaron representantes de los centros educativos del municipio, ecca.edu y el Centro de Salud, en una sesión centrada en la evaluación del curso y en la planificación de nuevas líneas de trabajo a partir de septiembre.
“Semillas de Canariedad” se encuentra todavía en fase de diseño. Según explicó Quintana, el objetivo de presentarlo ahora a la comunidad educativa es que los centros conozcan la iniciativa y puedan realizar aportaciones antes de su puesta en marcha durante el próximo curso.
Actividades en el casco histórico
El proyecto se desarrollará en el casco histórico de Mogán. El alumnado participante celebrará una sesión plenaria en el Centro Cultural El Mocán, donde expondrá propuestas relacionadas con la defensa de la canariedad que habrá trabajado previamente en clase.
La jornada incluirá también una visita al Salón de Sesiones y a otras dependencias de las Casas Consistoriales, con el fin de acercar al alumnado al funcionamiento de la administración local. La actividad finalizará en la plaza Sarmiento y Coto, donde están previstos talleres y juegos tradicionales.
Balance del curso escolar
El tercer y último Consejo Escolar Municipal del curso 2025/2026 sirvió además para revisar varios proyectos educativos desarrollados en el municipio. Entre ellos se abordó “Applíca-T”, programa de apoyo socioeducativo que ha cerrado recientemente su décima edición, así como las acciones del Programa Municipal de Prevención del Absentismo y Abandono Escolar.
Durante el encuentro también se informó sobre las obras de Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora que se ejecutarán en verano en los centros educativos. Estas actuaciones cuentan con una inversión municipal de 390.000 euros y se realizarán durante el periodo vacacional para preparar los espacios antes del inicio del próximo curso.
- San Bartolomé de Tirajana cierra el Centro Comercial Plaza de Playa del Inglés: el motivo
- Una furgoneta de Baifo e Hijos aparece en Escaleritas y revoluciona TikTok antes de la apertura de la tienda de Quevedo
- ¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?
- Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.
- El rincón canario que enamora en Maspalomas: así es el restaurante al que todos quieren ir este verano que está entre olas y sabores
- Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: 'Si puedo me lo compro todo
- El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
- La Lotería Nacional vuelve a tocar en Canarias con un primer premio vendido en Fuerteventura