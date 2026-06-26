Mogán instaura un programa para incentivar la identidad canaria en las escuelas

Mogán incorporará el próximo curso escolar 2026/2027 el proyecto “Semillas de Canariedad”, una iniciativa de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán dirigida al alumnado de 6º de Primaria para trabajar en las aulas la identidad y los valores vinculados a la cultura canaria. La propuesta fue presentada durante el último Consejo Escolar Municipal del curso, celebrado en el CEIP Playa de Mogán.

Un proyecto aún en fase de diseño

La concejala de Educación y Juventud, Emily Quintana, presidió el encuentro junto al equipo técnico de su área. En la reunión participaron representantes de los centros educativos del municipio, ecca.edu y el Centro de Salud, en una sesión centrada en la evaluación del curso y en la planificación de nuevas líneas de trabajo a partir de septiembre.

“Semillas de Canariedad” se encuentra todavía en fase de diseño. Según explicó Quintana, el objetivo de presentarlo ahora a la comunidad educativa es que los centros conozcan la iniciativa y puedan realizar aportaciones antes de su puesta en marcha durante el próximo curso.

Actividades en el casco histórico

El proyecto se desarrollará en el casco histórico de Mogán. El alumnado participante celebrará una sesión plenaria en el Centro Cultural El Mocán, donde expondrá propuestas relacionadas con la defensa de la canariedad que habrá trabajado previamente en clase.

La jornada incluirá también una visita al Salón de Sesiones y a otras dependencias de las Casas Consistoriales, con el fin de acercar al alumnado al funcionamiento de la administración local. La actividad finalizará en la plaza Sarmiento y Coto, donde están previstos talleres y juegos tradicionales.

Balance del curso escolar

El tercer y último Consejo Escolar Municipal del curso 2025/2026 sirvió además para revisar varios proyectos educativos desarrollados en el municipio. Entre ellos se abordó “Applíca-T”, programa de apoyo socioeducativo que ha cerrado recientemente su décima edición, así como las acciones del Programa Municipal de Prevención del Absentismo y Abandono Escolar.

Durante el encuentro también se informó sobre las obras de Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora que se ejecutarán en verano en los centros educativos. Estas actuaciones cuentan con una inversión municipal de 390.000 euros y se realizarán durante el periodo vacacional para preparar los espacios antes del inicio del próximo curso.