Un monolito da la bienvenida en la entrada de Gáldar

Gáldar ha incorporado un nuevo monolito de bienvenida en el acceso principal al municipio, una intervención inspirada en las pintaderas y vinculada a la identidad aborigen de Gran Canaria. La actuación, bajo el lema ‘Bienvenida a Tierra de Pintaderas’, completa el conjunto monumental de entrada a la ciudad, donde desde hace tres años se encuentra la escultura del Guanarteme Artemi Semidán, situada en la rotonda limítrofe con Guía.

Un acceso vinculado a la historia local

El nuevo espacio fue presentado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, acompañado por el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y otros miembros del grupo de gobierno municipal. La intervención busca reforzar la imagen del acceso a la Real Ciudad de Gáldar mediante un elemento visual asociado al patrimonio arqueológico del municipio.

Durante la presentación, Teodoro Sosa señaló que el objetivo es ofrecer una imagen de bienvenida que conecte “el pasado con el presente” y reafirme a Gáldar como referente de la cultura aborigen de Canarias. En la misma línea, Julio Mateo Castillo recordó que la escultura del Guanarteme ya marcaba desde hace años la entrada a la ciudad y explicó que el nuevo monolito completa ese entorno con una referencia directa a las pintaderas.

Diseño contemporáneo y referencias arqueológicas

El diseño del conjunto ha sido realizado por el diseñador de interiores Víctor Montero, mientras que la ejecución ha correspondido a la empresa galdense Boro Peña. La pieza combina una composición contemporánea con motivos geométricos inspirados en las pintaderas, objetos asociados a los antiguos canarios y relacionados con formas de identidad, comunicación y expresión cultural.

El monolito incorpora elementos elaborados en acero cortén, un material de tonalidad terrosa que se integra visualmente con el paisaje insular y con referencias a la piedra volcánica. En la estructura se reproducen distintos motivos presentes en estos sellos prehispánicos, con la intención de subrayar la relación del municipio con su patrimonio histórico.

Iluminación y mejora del entorno

La actuación incluye también un sistema de iluminación LED, previsto para realzar el conjunto durante la noche y destacar las formas de las pintaderas integradas en el diseño. Además, se han ejecutado mejoras en el vallado perimetral y en la jardinería de la zona, con el fin de ordenar el espacio y favorecer su integración en el entorno de la rotonda.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Gáldar completa el conjunto de bienvenida al municipio y refuerza la presencia de elementos vinculados a la cultura prehispánica en uno de los principales puntos de acceso a la ciudad.