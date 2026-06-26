Gáldar
Un monolito da la bienvenida en la entrada de Gáldar
El Ayuntamiento completa el conjunto situado en el acceso al municipio, junto a la escultura del Guanarteme Artemi Semidán
Gáldar ha incorporado un nuevo monolito de bienvenida en el acceso principal al municipio, una intervención inspirada en las pintaderas y vinculada a la identidad aborigen de Gran Canaria. La actuación, bajo el lema ‘Bienvenida a Tierra de Pintaderas’, completa el conjunto monumental de entrada a la ciudad, donde desde hace tres años se encuentra la escultura del Guanarteme Artemi Semidán, situada en la rotonda limítrofe con Guía.
Un acceso vinculado a la historia local
El nuevo espacio fue presentado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, acompañado por el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y otros miembros del grupo de gobierno municipal. La intervención busca reforzar la imagen del acceso a la Real Ciudad de Gáldar mediante un elemento visual asociado al patrimonio arqueológico del municipio.
Durante la presentación, Teodoro Sosa señaló que el objetivo es ofrecer una imagen de bienvenida que conecte “el pasado con el presente” y reafirme a Gáldar como referente de la cultura aborigen de Canarias. En la misma línea, Julio Mateo Castillo recordó que la escultura del Guanarteme ya marcaba desde hace años la entrada a la ciudad y explicó que el nuevo monolito completa ese entorno con una referencia directa a las pintaderas.
Diseño contemporáneo y referencias arqueológicas
El diseño del conjunto ha sido realizado por el diseñador de interiores Víctor Montero, mientras que la ejecución ha correspondido a la empresa galdense Boro Peña. La pieza combina una composición contemporánea con motivos geométricos inspirados en las pintaderas, objetos asociados a los antiguos canarios y relacionados con formas de identidad, comunicación y expresión cultural.
El monolito incorpora elementos elaborados en acero cortén, un material de tonalidad terrosa que se integra visualmente con el paisaje insular y con referencias a la piedra volcánica. En la estructura se reproducen distintos motivos presentes en estos sellos prehispánicos, con la intención de subrayar la relación del municipio con su patrimonio histórico.
Iluminación y mejora del entorno
La actuación incluye también un sistema de iluminación LED, previsto para realzar el conjunto durante la noche y destacar las formas de las pintaderas integradas en el diseño. Además, se han ejecutado mejoras en el vallado perimetral y en la jardinería de la zona, con el fin de ordenar el espacio y favorecer su integración en el entorno de la rotonda.
Con esta intervención, el Ayuntamiento de Gáldar completa el conjunto de bienvenida al municipio y refuerza la presencia de elementos vinculados a la cultura prehispánica en uno de los principales puntos de acceso a la ciudad.
- San Bartolomé de Tirajana cierra el Centro Comercial Plaza de Playa del Inglés: el motivo
- Una furgoneta de Baifo e Hijos aparece en Escaleritas y revoluciona TikTok antes de la apertura de la tienda de Quevedo
- ¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?
- Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.
- El rincón canario que enamora en Maspalomas: así es el restaurante al que todos quieren ir este verano que está entre olas y sabores
- Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: 'Si puedo me lo compro todo
- El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
- La Lotería Nacional vuelve a tocar en Canarias con un primer premio vendido en Fuerteventura