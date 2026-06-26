El promotor de Dreamland Studios pide más plazo para completar su expediente

El proyecto de Dreamland Studios, la ambiciosa Ciudad del Cine proyectada en Telde, continúa estancado en su fase administrativa. El promotor, el grupo Newport, ha solicitado una nueva ampliación de plazo al Cabildo de Gran Canaria para completar la documentación exigida por la Consejería de Política Territorial, que ya ha requirido hasta en tres ocasiones que entregue todo el papeleo necesario para continuar con la tramitación legal, que acumula numerosos retrasos desde que el Cabildo declarara la iniciativa de interés insular, hace ya más de tres años.

Así lo expuso durante la sesion plenaria del Cabildo la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, tras una pregunta del portavoz del Partido Popular, Miguel Jorge Blanco, quiso conocer el estado actual de una iniciativa que el propio Cabildo llegó a presentar "un proyecto estratégico para Gran Canaria". Miranda expuso que la tramitación continúa pendiente de que el promotor complete los requerimientos formulados por los servicios técnicos insulares.

"El plazo vencía el 22 de este mes y la pasada semana nos pidieron una ampliación", explicó Miranda, quien aceptó nuevamente la petición para extender la fecha límite hasta principios de septiembre. "No es culpa del Cabildo; es el promotor quien no ha terminado de aportarla", defendió Miranda, quien insistió en que el procedimiento "se ha tramitado tal y como establece la ley".

Tres años sin completar el expediente

La responsable insular detalló que esta situación se sucede desde principios de 2024, cuando el Cabildo advirtió al promotor de la necesidad de completar diversa documentación exigida legalmente. Tras un primer requerimiento formal y la concesión de un plazo adicional solicitado por la empresa, Newport presentó parte de la información fuera de plazo y, una vez revisada, los técnicos comprobaron que seguía estando incompleta.

Pese a ello, y dada la relevancia económica del proyecto, la institución decidió conceder nuevas oportunidades para subsanar las deficiencias detectadas. "Es la tercera vez que se le requiere para lo mismo", señaló Miranda. La consejera aseguró que la mayor parte de los documentos pendientes no presentan especial complejidad técnica, por lo que a su juicio "no tiene justificación, no hay dificultad en la documentación que tiene que aportar, porque la tienen que tener".

"Es la misma documentación, no se le ha requerido un documento diferente al que ellos conocen desde el principio. Y en esa situación estamos", resumió Miranda. Sin embargo, mostró su confianza en que la empresa complete finalmente el expediente para poder elevarlo a su aprobación definitiva en un pleno insular.

Dreamland Studios prevé ocupar una parcela de 100.000 metros cuadrados en los terrenos de El Cortijo, en Jinámar, propiedad de Lopesan. El complejo contempla la construcción de varios platós cinematográficos, tanques para rodajes acuáticos, un centro de formación audiovisual y espacios dedicados a la realidad virtual, la inteligencia artificial, la supercomputación y el desarrollo de videojuegos. Pero hasta la fecha, el proyecto no sale del papel.

El Plan de Ordenación Nublo-Tamadaba

También durante la sesión plenaria ha sido aprobado el documento Inicial del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Nublo-Tamadaba, un instrumento que regulará los usos, la conservación y el desarrollo sostenible de algunos de los principales espacios protegidos de la Isla.

Tras su aprobación inicial, el plan se someterá durante dos meses a información pública y al trámite de consulta con administraciones y colectivos sociales y ecologistas. Mientras se completa la tramitación, el Cabildo mantendrá las medidas cautelares de protección vigentes desde 2021, de modo que cualquier actuación que suponga una transformación significativa de estos espacios naturales requerirá un informe favorable del Órgano Ambiental de Gran Canaria.