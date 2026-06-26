La reforma del Estadio de Gran Canaria aumenta en más de más 500.000 euros su presupuesto, hasta los 175,2 millones

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una modificación al alza de crédito de 175,263 millones para financiar la reforma del Estadio de Gran Canaria, lo que supone unos 549.000 euros más respecto a la licitación publicada el pasado 3 de junio. La propuesta salió adelante con 22 votos de todos los grupos excepto los tres de Vox, que se abstuvo.

La modificación aprobada permitirá garantizar la cobertura financiera de las obras hasta 2029, fecha prevista para la finalización de la remodelación del recinto de Siete Palmas, llamado a convertirse en una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030.

El consejero de Hacienda, Pedro Justo, explicó durante la sesión plenaria que el expediente contempla la autorización de los gastos plurianuales correspondientes al periodo comprendido entre 2025 y 2029. «Esperemos que se cumplan», señaló en referencia a los plazos y los fondos previstos para la ejecución de las obras, una afirmación que provocó la inmediata reacción del portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, quien le pidió aclaraciones. "Se supone que estas obras están hechas para el tema del Mundial en el 30, esperemos que se cumpla", respondió Justo.

Aumento del gasto

La reforma fue inicialmente autorizada en junio de 2024 con un presupuesto de 101,18 millones de euros. Posteriormente se realizaron dos reajustes de anualidades, en diciembre de 2024 y diciembre de 2025, hasta alcanzar ahora un importe total de 175,26 millones de euros, lo que supone un incremento acumulado de 74,07 millones respecto al plan original.

El nuevo calendario financiero prevé destinar este año 459.392 euros; en 2026, 12,39 millones; en 2027, 34,38 millones; en 2028, 79,05 millones y, finalmente, 48,97 millones en 2029. Será precisamente el ejercicio 2028 el que concentre el mayor esfuerzo económico, con más de 79 millones de euros comprometidos.

Para hacer frente a este volumen de inversión, el Cabildo también ha tenido que autorizar la elevación de los límites legales de gasto plurianual. Así, los porcentajes máximos de gasto se elevan hasta el 502,7% en 2027, el 1.127,3% en 2028 y el 702,4% en 2029.

Una obra con incertidumbres

Durante el debate, el consejero de Coalición Canaria Julio Rodríguez mostró su preocupación por el incremento del presupuesto y preguntó si la cuantía aprobada incorpora posibles revisiones de precios derivadas de la evolución del mercado de materiales.

Justo respondió que la cantidad consignada es la considerada adecuada por los servicios técnicos responsables del proyecto, aunque reconoció la incertidumbre existente en una obra de estas dimensiones. «Supongoí habrá un elevado nivel de incertidumbre teniendo en cuenta las variaciones que están habiendo en este tipo de cuestiones», afirmó.

Por su parte, el consejero de Deportes, Aridany Romero, defendió que el nuevo presupuesto responde al proyecto de ejecución material elaborado durante 2025 y que se ha calculado utilizando precios reales de mercado y no las bases de datos habitualmente empleadas en este tipo de licitaciones. "Hemos ido todo a precio de mercado, metro cúbico de hormigón, materiales y suministros, precisamente para hacer viable esta ejecución", explicó el responsable insular de Deportes.

Desviaciones presupuestarias

Romero reconoció, no obstante, que una actuación de esta magnitud podría sufrir desviaciones presupuestarias durante su desarrollo. "Una obra de esta magnitud es muy probable que pueda tener desvío, pero lo iremos viendo", indicó.

En la actualidad, las obras continúan pendientes de adjudicación y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 7 de julio. El proyecto prevé una profunda transformación del actual recinto para adaptarlo a los requisitos exigidos por la FIFA de cara al Mundial de 2030, con la ampliación del aforo y la construcción de una nueva cubierta integral, entre otras actuaciones. La actuación cuenta con plazo de ejecución que se ha fijado en 36 meses.

Más de 16 millones para la carretera del Norte

Durante la sesión plenaria, el Cabildo también ha aprobado el gasto plurianual de 16.545.759 euros para poner en marcha en los próximos meses la contratación de las obras para la renovación integral del pavimento, y otras actuaciones de mejora, de la vía de alta capacidad GC-2, la carretera del Norte, que cuenta con un plazo de ejecución de 21 meses.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige Augusto Hidalgo, estima que el contrato pueda licitarse a finales de este año y adjudicarse a principios de 2027. El gasto aprobado incluye una primera dotación de 5,5 millones para las obras a ejecutar el próximo año; 9,4 millones en 2028 y 1,5 millones en 2029.

En concreto, la actuación en la GC-2 se desarrollará a lo largo de cerca de 24 kilómetros de esta vía que conecta a Las Palmas de Gran Canaria con el norte de la isla, atravesando los municipios de Arucas, Moya, Santa María de Guía y Gáldar. Entre los trabajos a realizar, se encuentra el fresado de todo el firme y el reasfaltado completo, la instalación de la nueva señalización horizontal, la mejora del balizamiento y la sustitución de las barreras de seguridad.

Fachada de la Biblioteca Insular

La Corporación también dio luz verde a nuevas inversiones en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. En concreto, aprobó una partida de 38.894 euros para la dirección facultativa y otra de 897.482 euros para ejecutar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en fachadas e interiores del inmueble.

También se autorizó un gasto de 523.173 euros para reparar y reforzar el muro de contención del vial de acceso al campo de golf de Bandama; y otros 1,05 millones destinados a la reforma integral del restaurante-mirador de La Cilla, en Tejeda.

Además, el Cabildo aprobó inicialmente una modificación presupuestaria que moviliza cerca de 14,5 millones de euros, de los cuales 13,39 millones proceden del remanente líquido de tesorería. Buena parte de estos fondos se destinarán a actuaciones de emergencia en carreteras afectadas por la borrasca Therese, así como a nuevas subvenciones nominativas, entre ellas: la construcción de una rampa de accesibilidad en el centro cívico de Tres Palmas, un proyecto de cooperación en Costa de Marfil y una escultura en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género.