La reforma del parque de bomberos de Maspalomas incluye un helipuerto

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha definido las condiciones técnicas y ha sacado a concurso la licitación para contratar la asistencia destinada a redactar los proyectos del nuevo parque de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) y para la demolición del actual, que tiene más de 50 años. Las actuaciones se llevarán a cabo en una parcela municipal situada entre la Avenida Alejandro del Castillo y la Avenida Finnair, en San Fernando de Maspalomas. El ámbito cuenta con una superficie aproximada de 3.908,56 metros cuadrados y las obras previstas incluyen un helipuerto, aulas de formación y espacios para hospedar a los profesores que vayan a impartir sus clases.

La intervención se llevará a cabo en varias fases para que los bomberos dispongan siempre de unas instalaciones óptimas para ejercer su labor. El anteproyecto incluye la creación de una zona sucia y una zona limpia, zonas para lavar el equipamiento tras volver de una operación, un área de carga de botellas y una zona de formación que se puede convertir en biblioteca y en gabinete de crisis. La propuesta incorpora además unas 47 plazas de aparcamiento para vehículos operativos, tránsito y servicios asociados. Además, incluye cocheras y zonas de maniobra y circulación diseñadas para el tránsito de los vehículos de emergencia.

El Consistorio considera que existen varios factores que elevan la complejidad de las actuaciones de los bomberos S.E.I.S. y que requieren de mejoras en las instalaciones para garantizar una respuesta óptima en situaciones de emergencia. Entre estos factores se encuentran la gran concentración turística, la extensión del territorio del municipio y una elevada población flotante. La demolición responde a las limitaciones funcionales, operativas, constructivas y de capacidad de las instalaciones actuales, que el propio pliego publicado por el Consistorio vincula a su antigüedad y configuración.