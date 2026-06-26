Sanidad invertirá 6,1 millones de euros en la redacción del proyecto del nuevo edificio que ampliará el Hospital Insular

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha publicado este viernes el anuncio previo del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico del nuevo edificio hospitalario denominado Centro Integral de Urgencias, Diagnóstico y Tratamiento del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, por un importe de 6.134.561 euros.

Este nuevo edificio se construirá en el solar que ocupaba el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) y contará con cinco plantas de 5.000 metros cuadrados cada una. La licitación, cuyo anuncio previo se publicó el jueves, se realizará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El contrato está destinado a la redacción del proyecto básico del nuevo edificio hospitalario ubicado en la zona del antiguo CULP, que fue derruido con la finalidad de llevar a cabo la ampliación del Complejo Hospitalario Insular- Materno Infantil.

Además de la redacción del proyecto y de dirección facultativa de las futuras obras, la licitación incluirá la instalación de una oficina técnica a pie de obra que cuente con medios personales con perfiles profesionales de arquitectura superior, arquitectura técnica e ingeniería para mejorar y garantizar los tiempos de ejecución de la obra, así como para agilizar la resolución de problemas y mejorar la coordinación con los técnicos del SCS.

Parcela colindante

El nuevo edificio se ubicará sobre una parcela colindante con el edificio principal del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que fue cedido por el Cabildo de Gran Canaria al SCS para la ampliación del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El plan funcional concebido para el nuevo edificio contempla la ubicación de diversos servicios asistenciales del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, lo que permitirá disponer de nuevos espacios y liberar áreas del edificio principal que, a su vez, serán objeto de remodelación para redistribuir y dimensionar adecuadamente sus servicios.

En el análisis de las necesidades de ampliación se ha considerado prioritario la inclusión de algunos servicios asistenciales que en la actualidad no permiten reforma ni ampliación, como el servicio de Urgencias y cuyo traslado permitiría el desarrollo de otras importantes dependencias del edificio principal. Por su localización, el futuro edificio permitiría además, una conexión con el edificio principal del Hospital Insular en diferentes niveles lo que garantizaría una continuidad funcional de ambos inmuebles.

El objetivo es que el nuevo edificio resultante, tras la demolición del CULP, se desarrollará en cinco plantas de algo mas de 5.000 metros cuadrados cada una, aprovechando al máximo la superficie de la parcela, donde no solo hay que tener en cuenta la implantación del edificio, también el hecho de contar con una nueva red de viales que permita dirigir los flujos de vehículos y personas a las distintas dependencias con el mínimo de interferencias, teniendo en cuenta las cotas de accesos, el desarrollo de la galería subterránea que comunica los distintos edificios y la necesaria conexión directa del nuevo edificio con el edificio principal.