Santa Lucía activa su Verano Deportivo con unas veinte actividades

Santa Lucía de Tirajana pondrá en marcha este verano un programa deportivo con cerca de una veintena de actividades repartidas entre Pozo Izquierdo, Santa Lucía casco y distintas instalaciones municipales. La iniciativa, denominada Verano Deportivo, se desarrollará durante los meses de julio y agosto con propuestas orientadas a la actividad física, los juegos en familia, el ocio saludable y la participación de personas mayores.

Una programación para la costa y la zona alta

El programa fue presentado por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y por el concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda. El alcalde señaló que el verano ofrece una oportunidad para disfrutar de actividades en familia tanto en la costa como en la zona alta del municipio.

Por su parte, Julio Ojeda agradeció el trabajo del personal del área de Deportes en la organización del programa estival y destacó la labor que se desarrolla durante el año para fomentar los hábitos saludables y la práctica deportiva en el municipio.

Pruebas familiares, kayak y juegos acuáticos

El Verano Deportivo comenzará con un gran parque acuático y continuará con actividades ya asentadas en la programación municipal. Entre ellas figura la sexta edición de la Family Jumping Vikingo Race, una carrera familiar por parejas con obstáculos y pruebas acuáticas prevista para el sábado 18 de julio.

La agenda incluye también un torneo de pistolas láser en laberinto hinchable, programado para el sábado 25 de julio, así como talleres de iniciación al kayak los días 26 de julio y 2 de agosto. El 1 de agosto se instalará una pista americana de 45 metros, mientras que el 8 de agosto se celebrará una competición de tiros libres de minibasket y futbasquet.

Otra de las citas destacadas serán las PozoLimpiadas, previstas para el 22 de agosto, con ocho pruebas por equipos. La clausura del programa tendrá lugar el 29 de agosto con un ludopark acuático, talleres y un espectáculo infantil.

Cartel anunciador de Verano Deportivo. / LP/DLP

Actividad para mayores y piscina municipal

La programación incorpora además actividad física para personas mayores en el Pabellón Municipal de Deportes, con sesiones los martes y jueves de julio y agosto. La oferta se completa con campus deportivos de verano y cursillos de natación para niños y niñas de 4 a 14 años.

El programa municipal contempla también la apertura de la Piscina Municipal de Santa Lucía casco entre el 1 de julio y el 27 de septiembre, con juegos de iniciación a la natación y una fiesta acuática con hinchables. A esta agenda se sumará el regreso de la Family Jumping de la Aceituna, fijada para el sábado 5 de septiembre.

Noches de verano en El Barranquillo

Junto a las actividades deportivas, el Ayuntamiento ha incluido en la programación las Noches en el Barranquillo, una propuesta para dinamizar las noches estivales con música y ambiente familiar. Esta línea de actividades contará con una Noche de Parrandas, varias sesiones Pozo Sunset Chill Out y una Pozo Music Night con conciertos y DJ.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana busca distribuir la actividad deportiva y de ocio entre la costa, la zona alta y las instalaciones municipales, con una oferta dirigida a familias, menores y personas mayores durante el periodo