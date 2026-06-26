Vecinos del barrio de El Rico de Firgas continúan quejándose de la falta de agua en sus viviendas

Vecinos del barrio de El Risco de Firgas continuan quejandose de la falta de agua en sus viviendas, una situaciónque se alargó durante seis meses de cortes por las obras en el depósito principal. Este tanque es el que suministra al casco, Lomo del Pino, Urbanización El Manchón, Hespérides, Buenlugar, Itara y Casablanca y el Ayuntamiento tuvo que buscar otras medidas para solucionar el problema de abastecimiento, que se sigue sucediendo ahora en El Risco.

El Ayuntamiento de Firgas informó que el municipio había normalizado el suministro de abasto tras seis meses de restricciones. La realidad a pie de calle parece ser muy distinta. Vecinos de la zona de El Risco, en pleno núcleo urbano, han alzado la voz para calificar de inexacta la versión oficial y denunciar una crisis que, lejos de estar resuelta, convive con un preocupante abandono de las infraestructuras básicas.

Una vecina directamente afectada de la zona de Risco Alto, ha desmentido que la puesta en servicio del depósito de La Montaña haya solucionado el problema. A día de hoy, la crisis del agua persiste, afirma, criticando una gestión deficiente en la que se suceden los continuos incumplimientos horarios en los cortes comunicados y se mantienen interrupciones del suministro por tiempos del todo excesivos.

La denuncia ciudadana va más allá de la falta de caudal, poniendo el foco en la insalubridad y el peligro sanitario. Según exponen los residentes, la red de abasto de la zona es completamente obsoleta. Al no haber sido renovada, provoca que el agua llegue a las viviendas con óxido en numerosas ocasiones, comprometiendo gravemente su calidad y salubridad para el consumo doméstico. A esto se suma un problema de salud pública aún mayor, como es el colapso del alcantarillado debido a la rotura prolongada de la tubería de aguas residuales. Esta conducción de aguas negras lleva tiempo rota sin recibir reparación alguna, generando un grave riesgo medioambiental y sanitario para la comunidad.

El estado de la vía de acceso a Risco Alto es otro de los puntos críticos señalados por los vecinos, quienes describen un escenario de avanzado deterioro y peligro público. La tubería de saneamiento que discurre por la calle no está soterrada y permanece abierta en varios tramos. Además, el acceso cuenta con un peldañeado irregular, se encuentra sin pavimentar, presenta desconchados y acumula una gran cantidad de moho en el hormigón, lo que la vuelve una superficie extremadamente resbaladiza y peligrosa para el tránsito diario de los residentes.

Respuesta de Aqualia

Por su parte, la empresa Aqualia, señala que el origen del problema está en "una obra ejecutada por otra empresa concesionaria", consistente en la impermeabilización del depósito, "la cual no se ha ejecutado correctamente". También añade que los trabajos "se prolongaron durante un periodo excesivo", lo que motivó quejas vecinales, y a pesar de su finalización, el depósito continúa presentando fugas.

"Por parte de Aqualia, únicamente se han realizado trabajos de limpieza y puesta en servicio del depósito. No obstante, pocas semanas después ha sido necesario volver a vaciarlo para que la otra empresa proceda a una nueva reparación", subraya. Aqualia informa que se ha promovido "una inspección externa independiente", con el objetivo de dejar constancia de que las labores de limpieza realizadas por la empresa "no han afectado a la impermeabilización existente", y añade que el perito, en coordinación con nuestro responsable de obras, está analizando si los productos empleados para la impermeabilización "son adecuados y conformes a las especificaciones técnicas". Aqualia subrayó que esta abierta a colaborar con el Ayuntamiento "para facilitar una solución lo antes posible".