La Aemet avisa de viento fuerte y posibles lluvias débiles este sábado en Gran Canaria
Las temperaturas seguirán con pocos cambios en la isla, con 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria tendrá este sábado cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en el suroeste. El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.
En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos en general, salvo intervalos nubosos matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve. No se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en medianías, sobre todo en zonas expuestas.
En el mar se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste u oeste en torno a un metro.
Gran Canaria
En el norte de Gran Canaria predominarán los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior. Durante las horas centrales se abrirán claros.
En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con ligero ascenso en el suroeste. El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas previstas:
Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 25 grados
Lanzarote
Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en el norte y oeste. Las temperaturas apenas registrarán cambios. El viento será flojo del nordeste durante las horas nocturnas y arreciará durante el día.
Temperaturas previstas:
Arrecife: 21 / 27 grados
Fuerteventura
Fuerteventura tendrá cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos por la mañana en el norte y oeste, así como en el este al final de la jornada. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en el sureste. El viento será flojo del nordeste durante la noche y aumentará durante el día.
Temperaturas previstas:
Puerto del Rosario: 20 / 26 grados
Tenerife
En Tenerife habrá intervalos nubosos a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. El viento soplará del noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste, con brisas en el oeste.
Temperaturas previstas:
Santa Cruz de Tenerife: 21 / 29 grados
La Gomera
La Gomera tendrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. El viento será del noreste, más intenso en las vertientes este y noroeste, con brisas en el suroeste.
Temperaturas previstas:
San Sebastián de La Gomera: 22 / 27 grados
La Palma
En La Palma se esperan intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Podrán ser más significativas en el noreste durante la mañana. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte. El viento soplará del noreste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste, con brisas en el oeste.
Temperaturas previstas:
Santa Cruz de La Palma: 20 / 24 grados
El Hierro
El Hierro tendrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en medianías del norte. Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será del noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste, con brisas en el suroeste.
Temperaturas previstas:
Valverde: 16 / 20 grados
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