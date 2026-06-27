La Aemet avisa de viento fuerte y posibles lluvias débiles este sábado en Gran Canaria

Gran Canaria tendrá este sábado cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en el suroeste. El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos en general, salvo intervalos nubosos matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve. No se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en medianías, sobre todo en zonas expuestas.

En el mar se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste u oeste en torno a un metro.

Gran Canaria

En el norte de Gran Canaria predominarán los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior. Durante las horas centrales se abrirán claros.

En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con ligero ascenso en el suroeste. El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 25 grados

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en el norte y oeste. Las temperaturas apenas registrarán cambios. El viento será flojo del nordeste durante las horas nocturnas y arreciará durante el día.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 21 / 27 grados

Fuerteventura

Fuerteventura tendrá cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos por la mañana en el norte y oeste, así como en el este al final de la jornada. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en el sureste. El viento será flojo del nordeste durante la noche y aumentará durante el día.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 20 / 26 grados

Tenerife

En Tenerife habrá intervalos nubosos a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. El viento soplará del noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste, con brisas en el oeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 21 / 29 grados

La Gomera

La Gomera tendrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. El viento será del noreste, más intenso en las vertientes este y noroeste, con brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 22 / 27 grados

La Palma

En La Palma se esperan intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Podrán ser más significativas en el noreste durante la mañana. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte. El viento soplará del noreste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste, con brisas en el oeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 20 / 24 grados

El Hierro

El Hierro tendrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en medianías del norte. Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será del noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste, con brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

Valverde: 16 / 20 grados