El Cabildo de Gran Canaria busca la participación ciudadana para blindar las Dunas de Maspalomas

"El parque natural de Maspalomas debe ser protegido de forma mucho más severa"; "el verdadero problema del entorno no es la gente que lo disfruta, sino la falta de limpieza, de seguridad y de mantenimiento"; "el nivel de conservación debe aumentar drásticamente"; "debería de haber un espacio donde se explique la importancia de ese entorno natural y único"; "la conservación no debe implicar la exclusión de las personas ni restricciones desproporcionadas al acceso".

Son algunas de las aportaciones de usuarios realizadas en la plataforma digital de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, en el marco de la consulta pública sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Dunas de Maspalomas, que permanece abierta hasta el 4 de julio. "Cuando se termine el plazo de consulta pública, la unidad de Participación Ciudadana del Cabildo nos pasaría todas las aportaciones que se hayan hecho. Y las tendríamos en cuenta en la elaboración del primer borrador del Plan", indica Victor Delisau, director Insular de Desarrollo Técnico del Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria.

La iniciativa busca recabar propuestas, preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía antes de iniciar la redacción del primer documento de planificación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias, que tiene como objetivo blindar jurídicamente la protección de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. El proceso completo se prolongará durante unos 17 meses y culminará con la aprobación definitiva del plan.

Definir los límites

El documento permitirá dotar a las Dunas de Maspalomas de un instrumento específico de ordenación ambiental, una herramienta prevista en la legislación para los espacios naturales protegidos. Delisau explica que el Plan se encarga de desarrollar y justificar los límites de la reserva natural que ya están recogidos en la legislación autonómica. «Lo que hace el Plan es fundamentar por qué la reserva tiene esos límites concretos", señala Delisau.

Una vez delimitado el espacio, el trabajo consiste en fijar los usos permitidos dentro de la reserva, los prohibidos y aquellos que deberán regularse posteriormente mediante el futuro Plan Rector de Uso y Gestión de la reserva, según agrega el director insular de Desarrollo Técnico del Planeamiento y Paisaje. "Tenemos nuestra propia manera de delimitar los límites de la reserva natural de las Dunas de Maspalomas, pero nosotros tenemos que dar una justificación posteriormente a la que en su momento el Parlamento aprobó", matiza Delisau.

En referencia a la polémica suscitada por el anteproyecto de la Ley de Digitalización, en cuyo borrador reduce la delimitación de las Dunas Maspalomas en la franja litoral, Delisau considera que se trata de un asunto que deberá tenerse en cuenta durante la redacción del documento. «Es una cuestión que necesariamente habrá que considerar dentro del proceso de elaboración del Plan», apunta.

Más de 400 hectáreas

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas ocupa unas 404 hectáreas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana e integra el campo de dunas, la Charca de Maspalomas, el Palmeral del Oasis y el Parque Tony Gallardo. Se trata de uno de los enclaves más visitados de Gran Canaria y, al mismo tiempo, de uno de los ecosistemas más sensibles de la Isla, sometido a una intensa presión turística y urbana.

Precisamente esa convivencia entre conservación y uso público es uno de los asuntos que más se repite entre las primeras aportaciones ciudadanas. Mientras algunos participantes reclaman reforzar la protección del espacio con mayores restricciones, otros consideran que la prioridad debe centrarse en mejorar el mantenimiento, la limpieza y la educación ambiental. También hay quienes defienden que el acceso público al entorno siga estando garantizado siempre que se realice de forma ordenada y compatible con la preservación de sus valores naturales.

En cualquier caso, la elaboración del Plan no parte de cero, ya que las Dunas de Maspalomas cuentan con un amplio recorrido de protección legal que se remonta a más de cuatro décadas. De hecho, el nuevo PORN responde a una necesidad jurídica, ya que la normativa estatal exige que los espacios protegidos cuenten con este instrumento de ordenación, y distintas resoluciones judiciales han advertido de que la ausencia de un plan de estas características puede comprometer la eficacia jurídica de la propia declaración de la reserva y de sus herramientas de gestión.

Planes de ordenación

"Es una prioridad de la Consejería de Política Territorial y Paisaje elaborar los planes de ordenación de los recursos naturales de aquellos parques y reservas naturales que hay en la Isla que en su momento fueron declarados por el Parlamento y no tenían este instrumento en cuestión", detalla Delisau. Actualmente se está finalizando el PORN de Doramas-Brezal; irá a pleno la aprobación inicial del PORN Nublo-Tamadaba y quedan pendientes Los Marteles y Pilancones.

Aunque el Cabildo puede regular la protección de estos espacios naturales en el marco del Plan Insular de Ordenación, Delisau explica que han optado por tramitarlo como un documento independiente porque "eso nos permite llegar a un nivel de análisis y de detalle de estudio más profundo que con la ordenación de recursos naturales a escala insular de un PIO". Además, el PORN "todas las actividades que desde la Consejería de Medio Ambiente y desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se están haciendo en el ecosistema dunar", agrega Delisau, como el proyecto Masdunas. "Son fuente de información básica".

Una vez la Consejería de Política Territorial finalice un primer borrador, someterá al documento a información pública y a consultas con las administraciones implicadas, como Costas y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Mientras avanza la tramitación, ya están vigentes medidas cautelares destinadas a evitar actuaciones que puedan comprometer los objetivos de conservación del espacio.

Refuerzo del control de visitantes

En este contexto, la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) ha sacado a licitación por 562.538 euros el servicio de asistencia técnica de informadores ambientales, una medida destinada a controlar y dirigir el tránsito de personas en las áreas de mayor fragilidad ecológica del paraje sureño. El personal contratado tendrá la misión de actuar como apoyo en la ordenación de los flujos de visitantes, asegurando que el tránsito se mantenga dentro de los senderos autorizados y fuera de las zonas de nidificación de especies como el chorlitejo patinegro o el chorlitejo chico.

La labor de estos informadores será fundamental para mitigar los impactos en la Reserva, como el pisoteo excesivo, la creación de senderos incontrolados y la realización de actividades incompatibles con la conservación, como el uso del interior del campo dunar para contactos sexuales, una práctica que ha generado una degradación notable en la vegetación autóctona. Las empresas interesadas en prestar este servicio tienen de plazo hasta el próximo 13 de julio de 2026 para presentar sus ofertas.