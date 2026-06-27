Coalición Canaria presenta su plan de isla en Gran Canaria para los próximos años: 1.400 plazas más en residencias y oficinas en municipios para agilizar la vivienda pública

Coalición Canaria (CC) concluyó este sábado un programa de escucha activa desarrollado en los distintos municipios del archipiélago. A través del diálogo y de diferentes encuentros participativos, la formación recogió las principales inquietudes de la ciudadanía, entre las que destacan el acceso a la vivienda, la movilidad y las políticas de cuidados para, posteriormente, crear un programa electoral. Como culminación de este proceso, Coalición Canaria celebró este sábado una convención insular en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, donde presentó una batería de propuestas para dar respuesta a las necesidades detectadas durante estos encuentros con la ciudadanía. Entre las principales medidas anunciadas figura la creación de una oficina técnica de apoyo a los ayuntamientos para agilizar la concesión de licencias destinadas a la construcción de vivienda pública. Asimismo, la formación defendió la implantación del tren en Gran Canaria como una apuesta por una movilidad más sostenible y eficiente.

No obstante, estos no son los únicos proyectos estratégicos de los nacionalistas. Entre sus propuestas también figura la creación de 1.400 nuevas plazas residenciales para personas mayores y dependientes de aquí a 2032, además del impulso de recursos de proximidad que favorezcan su autonomía y les permitan permanecer cerca de sus familias.

En este sentido, la formación plantea la puesta en marcha de un gran pacto por los cuidados en Gran Canaria, que implique a todas las administraciones y agentes del sistema, entre ellos el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos y los hospitales.

Asimismo, Coalición Canaria se marca como objetivo seguir reduciendo los plazos de espera para el reconocimiento de la dependencia. Según destacó la formación, actualmente el tiempo medio se sitúa en 152 días, frente a los cerca de 900 días que, aseguran, existían antes de las últimas elecciones autonómicas.

"La única formación política con un proceso de escucha activa"

A la convención asistieron representantes de Coalición Canaria en las distintas instituciones, entre ellos miembros del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y de los ayuntamientos en los que la formación tiene representación. Durante su intervención, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, destacó que Coalición Canaria ha sido "la única organización política que ha mantenido durante los últimos seis meses un proceso de escucha activa con la ciudadanía". Según explicó, de esos encuentros han surgido las principales líneas de actuación de la formación en materias como las políticas de cuidados, la vivienda, la movilidad, la juventud, la diversificación económica y el modelo territorial.

"Ahí están todas las políticas integradas que hacen falta para desarrollar un proyecto de isla y un plan para Gran Canaria", afirmó Rodríguez. El consejero señaló además que esta convención pone el broche final a ese proceso participativo y permite presentar "un proyecto de isla con un plan definido y con hombres y mujeres preparados para liderarlo".

Por su parte, David Toledo, secretario general de Organización de Coalición Canaria, recalcó que el compromiso del partido no se limita a escuchar las peticiones de la ciudadanía para la elaboración de un programa electoral, sino también a “dar la cara y decir lo que hemos podido hacer y lo que aún nos falta”.

En este sentido, señaló que una de las principales conclusiones del proceso es la necesidad de avanzar hacia la construcción de un movimiento “político y unitario” que permita a la formación contar con “mucha más fuerza” en Madrid, con el objetivo de “conquistar espacios de derechos y libertades”. Toledo sostuvo además que, a su juicio, en Gran Canaria algunos de estos derechos se han visto afectados en contextos recientes, como durante las crisis migratorias o la llegada del crucero 'Hondius' con personas infectadas por hantavirus, según expuso durante su intervención. “Recientemente, quien no vino en la época de la crisis migratoria, ahora ha venido a sacarse cuatro fotos”, concluyó.

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