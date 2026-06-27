El colectivo LGTBI+ pide «respirar libre» en Canarias

El mar nos une, el Orgullo nos mueve. Bajo este lema en una gran pancarta, y con la aspiración de respirar libres, sin miedo, ni discriminación, la capital grancanaria celebró este sábado la jornada central del Orgullo LGTBI+ 2026, culminando así un mes de actividades que han convertido a la ciudad en un espacio de encuentro, reflexión, cultura y reivindicación en torno a la diversidad afectivo-sexual y de género.

A partir de las 19.00 horas, cientos de personas se fueron incorporando de forma escalonada a la manifestación convocada en la avenida José Mesa y López, que, un año más, tiñó las calles con los colores del arcoíris. Al grito de consignas, como «nuestras infancias no son un debate», «menos bulos, más derechos», «aquí está la resistencia trans» o «la transfobia tiene cura, se llama educación», la marcha avanzó, a ritmo de la batucada de La Sorora Subversiva, hasta la plaza de Canarias, donde tuvo lugar la lectura del tradicional manifiesto. «Hoy volvemos a encontrarnos en la calle para celebrar, reivindicar y compartir el Orgullo LGTBI+. Volvemos a ocupar el espacio público con alegría, memoria y esperanza. Lo hacemos desde Canarias, desde esta tierra rodeada de mar, abierta al encuentro, al mestizaje, a la convivencia y a la diversidad», rezó parte del escrito.

Reivindicaciones

En el manifiesto, los colectivos Gamá y Chrysallis Canarias recordaron el mensaje con el que arrancó este año la celebración del Orgullo: Donde el aire es libre. «Aspiramos a una sociedad en la que todas las personas puedan respirar sin miedo, vivir sin esconderse, amar sin pedir permiso y desarrollarse plenamente sin que su orientación sexual, identidad o expresión de género, corporalidad, características sexuales, origen, edad, familia o historia personal sean motivo de discriminación», reivindicaron.

Las entidades destacaron que «cada avance ha sido importante» y defendieron que cuando una persona LGTBI+ gana libertad, «gana libertad toda la ciudadanía». Por ello, incidieron en que el Orgullo «no viene a enfrentar, sino a sumar», ni a «levantar muros», sino a «abrir ventanas», apostando por el diálogo, la convivencia y el encuentro con toda la sociedad. «Una sociedad diversa es una sociedad más completa, más humana y capaz de cuidar», aseveraron.

Marcha Orgullo LGTBIQ+ en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Cumplimiento de las leyes

No obstante, advirtieron de que la igualdad legal no siempre se traduce en una igualdad real, por lo que reclamaron el desarrollo efectivo de los derechos ya reconocidos, el cumplimiento de las leyes y una dotación suficiente de recursos públicos.

Entre las principales demandas, destacaron la apuesta por una educación afectivo-sexual, familiar y de género «real, transversal y adaptada a todas las etapas»; centros educativos seguros; un empleo digno –sobre todo para las personas trans–; una sanidad libre de estigmas; el apoyo a las personas mayores LGTBI+ para que envejecer no signifique «volver al armario»; la protección para las personas migrantes y solicitantes de asilo LGTBI+; y el reconocimiento pleno de todas las familias diversas.

El texto concluyó con un llamamiento a seguir construyendo una Canarias «más justa, más diversa y habitable», recordando que aún quedan «derechos por desarrollar, realidades por reconocer, heridas por reparar y vidas por acompañar». Bajo el lema de la manifestación, El mar nos une, el orgullo nos mueve, las entidades cerraron el acto con una afirmación rotunda: «donde el aire es libre, la vida se ensancha».

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemora este domingo, desde Gamá hacen un llamamiento a la ciudadanía, colectivos, entidades y administraciones públicas para seguir construyendo una sociedad donde la diversidad sea reconocida como un valor colectivo y donde ninguna persona vea limitados sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.